Matamoros es Campeón Estatal de la Copa Edad de Oro 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2026.- El representativo de Matamoros se proclamó campeón de la Copa Edad de Oro, torneo organizado por el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) por iniciativa de la CONADE, y que tuvo como sede la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines de Ciudad Victoria.

La Copa Edad de Oro 2026 es un torneo nacional de fútbol caminando en México, dirigido a personas adultas mayores de 60 años.

El conjunto matamorense tuvo una destacada actuación a lo largo del torneo celebrado en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines y cerró su participación con una victoria por la mínima diferencia ante Grupo Reto de Ciudad Victoria, resultado que le permitió quedarse con el campeonato estatal.

En su camino al título, Matamoros superó 6-0 a Aldama en su primer encuentro, con tres anotaciones de Alfredo Palacios Arteaga, además de los tantos de Ismael Trejo, Moisés Cano y Jaime Reyes.

Para su segundo compromiso, el cuadro fronterizo se impuso ante Reto Victoria, mientras que en la semifinal derrotó 8-2 a Victoria Anguleme. En ese encuentro, Alfredo Palacios volvió a ser protagonista con cinco goles, acompañado por Moisés Cano, Ismael Trejo y Marco Cisneros.

En la final, Matamoros venció 1-0 a Grupo Reto de Ciudad Victoria, con anotación de Alfredo Palacios, quien cerró así una actuación individual sobresaliente.

Con 13 goles, Alfredo Palacios Arteaga terminó como máximo goleador del torneo, además de ser pieza fundamental para que Matamoros conquistara el campeonato.

Ahora, el representativo de Matamoros tendrá la responsabilidad de representar a Tamaulipas en la siguiente etapa de la Copa Edad de Oro, con el objetivo de continuar con su participación en esta iniciativa impulsada por la CONADE.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, impulsa la actividad física para las y los adultos mayores y la sociedad en general, como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya.