La escuela debe brindar seguridad emocional a las y los estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2026.- Ante el contexto mundial que viven y que afecta la salud mental de adolescentes y jóvenes, las escuelas ya no solo deben ser centros para la enseñanza de conocimientos, deben ser también espacios en donde se les brinde seguridad emocional, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“La escuela dejó de ser sólo el lugar para aprender, es el lugar donde tenemos que darle felicidad a los alumnos, que sientan que es un lugar seguro, que sientan que se les acopla, que sientan que se les acepta con sus limitaciones, que se les acepta con todas sus condiciones y ese trabajo socioemocional creemos que es el fundamento para que se alejen de las drogas”, precisó.

Puntualizó que la UNESCO ha reconocido que después de la pandemia de COVID-19, un gran porcentaje de la juventud padece ansiedad y estrés, lo que lamentablemente ha incrementado los casos de suicidio y consumo de sustancias ilícitas en este grupo social, por lo que la inteligencia emocional y la salud mental son temas que deben ser abordados por las autoridades de una manera transversal.

Precisó que justo por eso, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con los gobiernos estatales, mediante sus secretarías de educación, implementará el programa nacional “El ABC de las Emociones”, que formalmente comenzará este miércoles 23 de septiembre.

Precisó que incluirá un par de clases extras en la currícula, donde se abordarán temas socioemocionales, así como el reparto de guías que se entregarán a estudiantes, docentes, directivos, madres y padres de familia de tercer año de secundaria y de bachillerato de Tamaulipas.

“Recordando que para este tema vamos a usar dos horas semanales de clase para tratar el tema, para dar contenidos, pero sobre todo para hacer que los jóvenes sientan que hay que alejarse de las drogas, en eso vamos a estar trabajando en El Mante y en los 43 municipios”, complementó.

Refrendó el compromiso que los gobiernos federal y estatal, bajo los liderazgos de Claudia Sheinbaum Pardo y Américo Villarreal Anaya, respectivamente, tienen con la juventud de construir entornos escolares en donde las y los estudiantes se sientan escuchados y seguros, con las mejores condiciones posibles para garantizar una educación humanista y de excelencia que siga impulsando la transformación social.