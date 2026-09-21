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Implementa la Guardia Estatal de Género operativo “Ruta Segura”

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-En central de autobuses de los municipios de Matamoros y El Mante, con la finalidad de prevenir el delito y la violencia en sus diferentes manifestaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2026.- Con la finalidad de prevenir el delito y la violencia en sus diferentes manifestaciones, personal de la Guardia Estatal de Género implementó el operativo “Ruta Segura” en la central de autobuses de los municipios de Matamoros y El Mante.

Este operativo consiste en realizar recorridos de seguridad y vigilancia en estos espacios, así como acciones de proximidad con las personas usuarias del transporte, a quienes se brinda información sobre los diferentes niveles en los que puede escalar la violencia.

Asimismo, se difunden entre los grupos en mayor condición de vulnerabilidad los servicios de atención que brinda la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV).

Como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la denuncia, se difundieron los números 911 y 089.

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