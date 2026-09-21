IETAM emite convocatoria para candidaturas independientes rumbo a 2027

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse mediante una candidatura independiente para las 22 diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado, así como para las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los 43 ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027.

Conforme al calendario electoral, el Instituto recibirá las manifestaciones de intención de las personas interesadas desde la aprobación de la convocatoria y hasta el 1 de diciembre del año en curso.

En procesos electorales anteriores, las candidaturas independientes han tenido presencia en distintos municipios de Tamaulipas e incluso han obtenido triunfos. Actualmente, algunas personas ya se han acercado al IETAM para solicitar información sobre los requisitos y procedimientos necesarios para participar en la contienda a través de esta vía.

Durante la presentación del acuerdo, el consejero Alfredo Díaz Díaz quién preside la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Polítivas, explicó que la convocatoria establece, entre otros aspectos, los porcentajes de apoyo ciudadano requeridos para cada cargo. Además, se establece que estas figuras no deberán de utilizar los emblemas y colores de los partidos que sean similares en su registro.

Una vez que obtengan la calidad de aspirantes, podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano del 14 de enero al 12 de febrero de 2027, de acuerdo con los topes de gastos establecidos para esta etapa.

En otro punto del orden del día, las consejerías aprobaron la respuesta a una consulta que, en materia de paridad de género fue formulada por la representación suplente de Morena ante el Consejo General del IETAM.

La consejera Marcia Laura Garza Robles explicó que la consulta planteaba si la paridad debía cumplirse de manera separada cuando un partido participa simultáneamente como integrante de una coalición parcial o flexible y, además, registra candidaturas de manera individual.

Al respecto, señaló que el análisis debe realizarse conforme al principio constitucional de paridad, considerando dos aspectos: el cumplimiento de la paridad en el conjunto total de las candidaturas y la calidad de cada partido político como ente jurídico independiente.

En el caso de los partidos que postulen candidaturas de manera individual, indicó que deberán sumarse aquellas candidaturas que les correspondan dentro de una coalición y las que registren por cuenta propia, a fin de verificar el cumplimiento de la paridad.

Garza Robles aclaró que la participación mediante distintas modalidades de registro no exime a los partidos del cumplimiento de otras reglas, como los bloques de competitividad, la alternancia y las disposiciones relativas a las acciones afirmativas.

Finalmente, el Consejo General del IETAM aprobó por unanimidad un acuerdo en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro de los recursos de apelación TE-RAP-40/2024 y TE-RAP-41/2024, acumulados, relacionados con el Procedimiento Sancionador Especial PSE-84/2024.

En la resolución se declaró existente la infracción atribuida a Eduardo Abraham Gattás Báez, entonces candidato a la presidencia municipal de Victoria, Tamaulipas, por la difusión de propaganda político-electoral en contravención del principio del interés superior de la niñez, en la modalidad de aparición incidental.

Asimismo, se declaró inexistente la infracción atribuida al partido político Morena, consistente en culpa in vigilando.

Los acuerdos aprobados, así como la resolución del procedimiento sancionador, pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

https://ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2026&idTdoc=2

https://ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2026&idTdoc=4