Garantiza Tamaulipas el derecho a una lactancia materna informada en centros penitenciarios

-La coordinación entre la SSPT y el DIF Tamaulipas permite a mujeres y niñez en etapa de lactancia conocer los beneficios y estrategias para llevarla a cabo en un contexto de reclusión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2026.- Con base en el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la salud como pilar de la estrategia de reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Sistema DIF Tamaulipas llevan a cabo acciones para garantizar una lactancia materna adecuada en un contexto de reclusión.

Atendiendo la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo lema es: “Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona” en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas se impulsan acciones en beneficio de la maternidad y primera infancia, entre ellas, orientaciones brindadas a la población femenil, siete niñas y 10 niños que residen en cuatro de los cinco CEDES en la entidad.

En Ciudad Victoria, capital del estado, se encuentra una mujer privada de la libertad, madre de dos niñas, quienes recibieron lactancia materna desde su nacimiento hasta los dos años y medio; esta experiencia, señaló, le permitió identificar los beneficios en la salud materna e infantil, entre ellos, mayor protección contra enfermedades y un óptimo desarrollo de las lactantes, por lo que exhortó a sus compañeras a practicarla aún al interior del centro penitenciario.

La médico y consultora en lactancia materna, Martha Castillo Galván, destacó la participación y genuino interés de las mujeres del CEDES Victoria en el tema de lactancia.

Debido a la importancia de la alimentación materna durante el periodo de lactancia, y en atención a la instrucción de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, la Dirección de Programas Alimentarios entrega despensas a las madres que se encuentran lactando, provisiones que complementan el servicio de alimentación brindado de manera gratuita en el centro.

Con excepción del ubicado en el municipio de Nuevo Laredo, cuya población es exclusivamente varonil, en los CEDES de Tamaulipas se cuenta actualmente con áreas apropiadas para las madres y sus hijos e hijas hasta los tres años de edad. En estos espacios se imparten sesiones de educación inicial y crianza respetuosa por parte de personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

En seguimiento a la política del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la SSPT basa su estrategia de reinserción social en el respeto a los derechos humanos, y proporciona de manera permanente atención médica y psicológica a madres y lactantes, incluyendo consultas de primer nivel, sesiones de estimulación temprana y acompañamiento durante el proceso de separación, consolidando un modelo integral cuya finalidad es prevenir la reincidencia delictiva.