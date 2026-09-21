Por: Raúl Terrazas Barraza

Los sin partido

Los sin partido tendrán una nueva oportunidad para hacer valer aquella demanda muy mentada de que hubiese en las leyes electorales la alternativa de candidaturas independientes, ello en razón de que este martes, de acuerdo con el calendario electoral, el IETAM que dirige el licenciado Juan José Ramos Charre hace pública la convocatoria.

La construcción de candidaturas independientes no ha sido aquello que se esperaba, la panacea para que ciudadanos que no militan en partidos políticos y que tienen el respaldo de organizaciones civiles pudieran lanzarse por esa otra alternativa vigente aún, connotación esta última de aún, porque ya hay indicios de que podría ser eliminada de la legislación.

Por la novedad de la alternativa, cuando apenas se estrenó, dio una gubernatura, la de Nuevo León, que ganó el independiente Jaime Rodríguez Calderón, a quien apodaban El Bronco y que desapareció de la política en el vecino estado como si no hubiera hecho nada.

También los sin partido llegaron al Congreso de la Unión y a alcaldías en varias entidades del país, entre ellas Tamaulipas, los municipios de Jaumave y Llera. Incluso, en el primero de ellos, José Luis Gallardo Flores repitió la dosis en las urnas porque refrendó su triunfo al siguiente trienio.

De acuerdo con la información de resultados electorales a nivel nacional, en las elecciones de 2015, 2018, 2021 y 2024, poco más de 100 candidatos independientes lograron llegar a ser alcaldesas y alcaldes, dato que representa menos del cuatro por ciento, de manera que no alcanza la significación estadística para considerar que la figura establecida en la Constitución Política de México en 2014 haya dado el resultado esperado.

El asunto es que todavía está en la legislación y por ello este martes se publica en la página electrónica y en las redes del IETAM la convocatoria para que aquellos ciudadanos que pretendan ser candidatos independientes comiencen a registrar esa intención, en el entendido de que, para participar, deben constituir una asociación civil que debe contar con alta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como tramitar los datos fiscales.

Esos sin partido que vean la posibilidad de entrarle a la política porque se sienten muy populares pueden pensar en candidaturas para alcaldías y diputaciones, en el entendido de que, si llegasen a obtener más del tres por ciento de la votación para ayuntamientos, podrían hacerse de regidurías independientes, como ya ha sucedido.

Obvio, tiene sus complicaciones y requiere de mucho trabajo, pero se logra, ya ha sucedido, aunque llama mucho la atención que algunos que se sienten poderosos en la política y quieren ser candidatos, al no tener la certeza de que los partidos en los que militaban los harían candidatos, prefirieron cambiar de color, sin pensar nunca en aprovechar la figura de independientes para lograr su propósito.

Es el caso del empresario de artículos de limpieza, Jorge Alberto García García, y de su colega que vende materiales de construcción, Juan José Salazar Hernández, quienes dejaron, el primero, a Regeneración Nacional y, el segundo, al Movimiento Ciudadano, para intentar la nominación del PAN, sabedores de que esa institución que estrena dirigente en la persona de la licenciada Gloria Garza Jiménez quiere aprovechar el vuelo que traen y decidir por uno para la alcaldía y el otro para una de las diputaciones locales.

Los de la intención en este proceso electoral 2026-2027 tienen que transitar la ruta establecida en la convocatoria paso a paso, esto es, que antes de la aceptación de su proyecto tienen que tramitar su RFC en el SAT, abrir una cuenta bancaria y, si se aprueba, tendrán 30 días para recabar las firmas de al menos el tres por ciento de los ciudadanos empadronados en el municipio o distrito que avalan su posible postulación y subir los datos a una plataforma del IETAM.

Los que les firmen deben vivir en al menos la mitad de las secciones electorales y debe ser el uno por ciento de cada sección que se haya seleccionado, mismo que deberá ser validado por el IETAM.

De acuerdo con la ley, tienen derecho a financiamiento para sus actividades como independientes, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos.

La lógica dicta que, si el empresario García García, que tiene casas de venta de productos de limpieza y una estructura, según esto, muy aceitada para convertirlo en alcalde de Victoria, no se esperó a la convocatoria para candidaturas independientes, quiere decir que estará muy rifado que otros sin estructura ni recursos lo haga

Al menos en Tamaulipas, en este proceso electoral, se confirmará de nuevo el fracaso de la figura de candidatos independientes y, de paso, persiste la despreocupación de los dirigentes de partidos políticos respecto a su desplazamiento por candidaturas sin partido.

Los otros

Por su carácter de universalidad, la Autónoma de Tamaulipas que dirige el médico Dámaso Anaya Alvarado pondrá a disposición de candidatas y candidatos de los partidos políticos espacios en los campus de la entidad para presentar sus propuestas durante el proceso electoral que acaba de comenzar.

La institución, de acuerdo con las palabras del rector, se abre a las corrientes políticas para encuentros y debates entre aspirantes; incluso existen convenios con los organizadores de las elecciones, el INE y el IETAM, para llevar a cabo ejercicios que permitan acrecentar la cultura democrática en la sociedad tamaulipeca.

La apertura de la UAT se da en el momento adecuado, ya que el proceso acaba de arrancar y tanto dirigentes de partidos como aspirantes, precandidatos y candidatos se percatan de la alternativa para que, llegado el momento, puedan usarla, porque desde la Universidad los directivos responden de inmediato a cualquier petición relacionada con debates, encuentros o reuniones.