Fortalece Gobierno de Tamaulipas infraestructura vial en la zona cañera

-El Libramiento Poniente Mante, representa una obra estratégica para fortalecer la infraestructura vial, la conectividad y condiciones para el desarrollo productivo de las familias tamaulipecas de la región

El Mante, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2026-.- El Gobierno de Tamaulipas fortalece la infraestructura vial en la zona cañera del sur de Tamaulipas mediante el proyecto del Libramiento Poniente Mante, obra estratégica que permitirá mejorar la conectividad carretera, agilizar el tránsito y facilitar el traslado de personas, productos y mercancías en esta importante región.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, en entrevista con medios de comunicación de la región, informó que el proyecto ya se puso en marcha con trabajos complementarios para mejorar la red carretera de la zona, con una inversión superior a los mil 300 millones de pesos.

“Con esta obra estamos fortaleciendo la infraestructura vial de una de las regiones con mayor actividad productiva de Tamaulipas. Este Libramiento permitirá mejorar la circulación, incrementar la seguridad de quienes transitan por esta zona y facilitar la conexión entre las principales vías que comunican a El Mante con otros municipios y regiones del estado”, refirió.

Subrayó que la ampliación será de más de 4 kilómetros del Libramiento Poniente Tam-77 y superior a 3.5 kilómetros de la carretera federal 85, desde el entronque del Libramiento Poniente Mante hasta la glorieta de salida a Tampico, en el municipio de El Mante.

Cepeda Anaya destacó la conexión de la zona cañera con importantes rutas de comunicación, al vincular la carretera federal 101, en el tramo Tula-San Luis Potosí, con la carretera federal Victoria-Mante y la ruta Mante-Tampico.

El secretario señaló que la modernización de estas vialidades permitirá disponer de una alternativa eficiente para el tránsito vehicular, además de reducir tiempos de traslado y favorecer el movimiento de mercancías hacia los distintos destinos de la región y otras zonas de la entidad.

Por último, reiteró que el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura carretera y contribuir a mejorar la movilidad, la conectividad regional y las condiciones para el desarrollo productivo y el bienestar de las familias tamaulipecas.