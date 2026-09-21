Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Cambios en Morena

*Carlos De Anda Hernández de Nuevo Laredo muy quemado y así quiere ser candidato a la alcaldía

Habrá que poner mucha atención en los cambios que se registren en los próximos días en la dirección estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Tamaulipas, sobre la organización de las encuestas, no es menor que al candidato que nombren será el encargado de la encuesta de popularidad y apoyos de grupos y simpatizantes de quien resulte nombrado. Sera el coordinador estatal de la Defensa de la transformación y la Soberanía Nacional en nuestro estado.

Pero mucho ojo, eso será para la elección del 2027 y no tiene realmente conexión directa con los comicios del 2028 en la gubernatura de Tamaulipas, que será dentro de 2 años. Así que todavía eso tarda mucho por darse y habrá que esperar los tiempos; esto pasará solamente para el caso de Tamaulipas.

Y todo esto quiero decir que el nombre que se está esperando en el interior del partido Morena en Tamaulipas, será para organizar la elección federal del día 6 de julio de 2027, y todavía no la elección para gobernador en 2028, pues para esto último faltaría un año más.

Al parecer, esta semana o más tardar la próxima será crucial y se dará a conocer al nuevo coordinador estatal de cara al proceso electoral de 2027 en nuestro estado y ojalá que se nombre al mejor y no se venda como lo ocurrido en la elección del 2024, donde el delegado espurio del CEN de Morena en ese entonces, el tabasqueño Mario Rafael Llergo Lartournerie, vendía candidaturas al mejor postor y uno de ellos que cayó en la trampa, fue el bueno para nada de “Tico” García, que ya celebraba la candidatura de Morena a la alcaldía de Victoria, hoy vestido de azul por cierto.

Quien asuma la coordinación se encargará de consolidar las estructuras territoriales y garantizar la unidad de las bases partidistas de cara a la contienda electoral del próximo año.

Primero serán los 17 estados donde habrá elección el 6 de junio de 2027 para gobernador y después los demás, entre ellos Tamaulipas. Anote usted entre los probables: Olga Sosa Ruiz, la favorita y los que suenen en los próximos días, además tome usted en cuenta que tendrán que manejarse tanto nombres de hombres como de mujeres hasta completar las 32 entidades federativas; faltando algo de tiempo.

NOTAS CORTAS

1.- Entre los que siguen figurando en el equipo del gober en estos últimos días durante los informes municipales de las y los alcaldes se han visto muy activos y atendiendo compromisos a: Héctor Villegas González, actual secretario General de Gobierno; Carlos Irán Ramírez González, Titular de Finanzas; Miguel Ángel Valdez García, de Educación; Karl Heinz Becker Hernández, de SEDUMA; Antonio Varela Flores, de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y hasta el del ITAVU, el Ing. German Fernández Guzmán y el de las Oficinas Fiscales, Marcelo Olán Mendoza. Figuran también algunas mujeres con distintos rangos, desde la senadora Olga Sosa Ruiz, hasta el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Armando Prieto Herrera. Seguramente de todo este paquete de funcionarios saldrán varios para ser candidatos a puestos de elección popular en el 2027. No lo duden ni tantito ya lo verá.

2.- Una de las cosas que tendrá mayor cobertura en esta semana que empieza, será el de Michoacán, en donde habrá noticias del caso Carlos Manzo. Por cierto, nadie se esperaba el resultado que vamos a escuchar ya pronto y en la “mañanera” tal vez.

3.- Pues ahí tiene que el panista de hueso colorado, camuflageado de guinda, Carlos De Anda Hernández, actual titular de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Nuevo Laredo, anda caliente para la alcaldía de ese puerto fronterizo y se mueve en las redes sociales como si no le debiera nada a nadie, pero lo que no sabe la gente, es que trae antecentes que no se los puede quitar encima. Tan es así que en reuniones de Cabildo ya han pedido su cabeza por inepto, fanfarrón y mentiroso.

Tan solo un dato y regístrelo. En el 2015 y previo a la elección del 5 de junio de 2016, fue detenido temporalmente por elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tras una denuncia por presuntos delitos electorales y supuesta entrega de dinero a cambio de votos en la colonia Nueva Era de ese municipio. El ganador de esa elección y quien asumió como presidente municipal para el periodo 2016-2018 fue su compadre Óscar Enrique Rivas Cuéllar, quien fue el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y aún sigue mamando del presupuesto municipal desde esa fecha y no se vale. Pues de que se trata.

4.- Los que más suenan para prospectos de Morena a la alcaldía de Díaz Ordaz son: Luis Eduardo Rodríguez Rivera, actual tesorero del municipio; Joselino Grosso Espinosa, actual secretario del Ayuntamiento; Nélida Rincón Esteban, quien es Asistente Técnico de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado en el municipio y Evelyn Guadalupe Hernández Rivera, es la Directora del Sistema DIF Municipal. Les comparto que son los más fuertes, los más sonados y de acuerdo a encuestas no dude que, de aquí saldrá el o la buena para el 2027. Los 4 son buenos, son de territorio y son garantía de triunfo, pero solo una o uno saldrá favorecido. Hagan sus apuestas señores.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.