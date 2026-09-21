Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Américo en 29 Pueblos

Hasta este domingo 20 de septiembre de 2026, el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, ha cubierto un total de 29 municipios de los 43 que existen en Tamaulipas, lo que representa una parte importante de la ruta trazada de acuerdo a la agenda estratégica para asistir a los informes de gobierno de las y los alcaldes de todos los municipios de la entidad.

Arrancó por la región norte, luego le siguió por la zona de San Fernando, ya cubrió parte del centro del estado, estuvo en el altiplano tamaulipeco y ahora ya anda por región sur y la Huasteca, para cerrar en el resto de las demarcaciones de la entidad en los próximos días, la que cubren todo el sur del estado y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Por primera vez en forma continua e interrumpida en estos días se logra esta gira relámpago y no tiene precedente en los últimos sexenios; esto confirma la relación que tiene el gobernador con todos los líderes de las distintas regiones del estado y con grupos de campesinos, comuneros, estudiantes y organizaciones productivos en cada pueblo. El gobernador se ha acercado a nivel de cancha, a ras de tierra, en directo habla con la gente y escuchando sus demandas, se le ve relajado y activo, enterado de todo, dando respuesta a lo que se le pregunta y ofreciendo soluciones concretas.

El caso del Mante es especial, recordemos que no ha dejado de ser un bastión panista por la presencia del grupo de los Verástegui, que siguen moviendo distintos grupos e intereses en la zona. No cabe duda que el gobernador tiene claro dos cosas: la importancia de la región cañera que cubre también los municipios de Xicoténcatl, Gómez Farías, Ocampo y los Morelos; lo más seguro es que el Gobernador se adelante a lo que ahí pase y haga anuncios importantes para la zona, como ya lo vimos en Xicoténcatl y en el mismo Mante.

Otro punto importante es que por esa región están las obras carreteras y enlace de Tamaulipas con el resto del país, a través de la carretera 57, en los límites con San Luis Potosí. Ahí todavía hay obras y detalles que el Gobernador podrá aclarar en estos días, además de brindar informes en materia de seguridad y aún nos falta mucho que ver en esta histórica gira “PUEBLO POR PUEBLO”, que viene realizando día a día el mandatario tamaulipeco por todo el territorio de Tamaulipas. Y como el mismo mandatario tamaulipeco lo hay dicho: “Que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”.

NOTAS CORTAS

1.- No olvidemos a Pedro Lozano en Nuevo Laredo. Destaca la presencia de este empresario exitoso en todos los eventos relacionados con el T-MEC, quien lleva la voz de la IP para que se tome en cuenta a ese grupo de poder. No es necesario menospreciar a nadie en las elecciones próximas porque los que tienen mano son las caras nuevas y grupos que tienen ya tiempo como los Deándar y los Canturosas, tendrán que abrirse a los nuevos tiempos.

Debemos recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bien ha recomendado que tanto las elecciones de 2027 como las de 2030, no debe a ver ni familiares ni grupos repetidores. Ojo para Nuevo Laredo y los demás municipios; eso no le gusta a la presidenta.

2.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó el Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México. En el que participaron las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y planteles educativos en esta capital de Ciudad Victoria.

Durante el desfile acompañaron al gobernador el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Mauricio Cansino Báez; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz; el senador José Ramón Gómez Leal; el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdéz García; el jefe de Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro; el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez; y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

3.- La alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, realizó la supervisión y el avance de pavimentación de la calle Plutarco Elías Calles, entre Sexta y Séptima, por lo que se sigue trabajando y vigilando de cerca cada obra para garantizar mejores vialidades para las familias de este municipio. De igual manera se continúa avanzando en la construcción del Puente El Cepillo, lo que vendrá a ser una obra más segura, mejorar las condiciones de movilidad y funcional para nuestras familias, dijo la edil.

Y en equipo se continúa trabajando en la Campaña de Descacharrización, retirando cacharros y objetos en desuso por diferentes sectores de la ciudad, por lo que se sigue velando por un Díaz Ordaz más limpio y más seguro; lo que no deja de ser un municipio cercano, transparente y responsable al servicio del pueblo. Bien por la alcaldesa que se preocupa por los suyos, los diazordacenses.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.