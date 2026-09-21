CORRECAMINOS CON LA MIRA PUESTA EN EL CLÁSICO 44

-El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja arduamente para el duelo del próximo viernes a las 7 de la noche en el Marte R. Gómez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De la mano de Gabriel “Místico” Pereyra, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa con su preparación rumbo al partido de la Jornada 10, cuando reciba el viernes a la Jaiba Brava del Tampico-Madero en la cuadragésima cuarta edición del Clásico Tamaulipeco.

El domingo, el equipo azulnaranja reportó en el Gimnasio Multidisciplinario donde realizaron trabajo de descarga física, mientras que la mañana de este lunes el escenario fue el Centro de Formación, donde además de la sesión aparatos para fortalecimiento físico, se trasladó a la cancha principal, donde se empezó a diseñar la estrategia de partido para reencontrarse con el triunfo.

Partido vital en las aspiraciones del cuadro de casa, donde además de la arraigada rivalidad deportiva entre ambas instituciones, El Equipo de Victoria requiere las 3 unidades para fortalecer el objetivo de protagonismo y un lugar en posiciones de liguilla.

La disposición y la dinámica mostrada por el grupo que conforman los futbolistas del equipo de la UAT, dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, pues los perciben conscientes de la necesidad de una victoria y más aún por lo que significa para los Leales este partido.

En rueda de prensa posterior al entrenamiento de este día, Gabriel Pereyra reconoció que Correcaminos debe aprovechar la seguidilla de dos encuentros en casa, que inicia este viernes ante el Tampico y el siguiente cuando reciba a Cruz Azul Hidalgo, pues con el respaldo de su afición, apunta a sumar las unidades que pongan al equipo en competencia de cara a la recta final del torneo.

“Estamos para luchar, tomamos este reto desde que lo asumimos y sabemos a donde llegamos, conocemos el historial así como lo conocen los aficionados y los periodistas, sabemos a qué institución venimos, por eso estamos trabajando día a día; hoy el entrenamiento salió muy bien, nos da una esperanza grande, nos llena de satisfacción que los chicos luchen para poner al equipo lo más alto posible y volver a ser un equipo fuerte como lo fuimos al inicio de torneo”, expuso Pereyra ante la prensa local.

Y enfatizó, “arrancamos dentro de los primeros lugares, siendo siempre el más competitivo, ganándole siempre a los de arriba, eso es lo que esperamos para el fin de semana y si nosotros estamos en ese nivel y los chicos en esa confianza que se las dan los entrenamientos, les aseguro que vamos a tener un gran partido”.

Correcaminos continuará con los trabajos durante el transcurso de la semana donde se complementa con funciones integrales desde aspectos psicológicos, nutricionales y de fortalecimiento físico para encarar a gran nivel el duelo del viernes ante el cuadro sureño.