Convoca Feria Tamaulipas 2026 al talento musical local

-El espacio está dirigido a solistas, bandas y agrupaciones musicales tamaulipecas que deseen participar en los actos de apertura de los conciertos del Teatro del PuebloCiudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2026.- La Feria Tamaulipas 2026 abrió la convocatoria “Talento Local en la Feria Tamaulipas”, dirigida a solistas, bandas y agrupaciones musicales del estado interesadas en formar parte de los actos de apertura de los conciertos que se realizarán en el Teatro del Pueblo.

La convocatoria representa una oportunidad para que las y los artistas tamaulipecos compartan su propuesta musical con el público que asistirá a la Feria Tamaulipas 2026 y fortalezcan su presencia en uno de los principales espacios de entretenimiento y convivencia del estado.

Las personas y agrupaciones interesadas tendrán hasta el 2 de octubre de 2026 para realizar su registro y participar en el proceso de selección establecido en la convocatoria.

Para consultar las bases y conocer los requisitos de participación, las y los interesados podrán acceder a la documentación correspondiente. El registro deberá realizarse directamente a través del formulario: https://forms.gle/ZKQTEZFPeDC5SSL78

La Feria Tamaulipas invita a las y los músicos del estado a aprovechar esta oportunidad para mostrar su talento y formar parte de la programación de la edición 2026 de esta celebración.