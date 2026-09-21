Conquistan alumnos de la UTALT trofeo al Talento Científico Internacional

-Durante la Feria Brasileña de Iniciación Científica 2026, celebrada en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil

Altamira, Tamaulipas.- Septiembre 21 de 2026.- Víctor Eduardo Acosta Villalón y Luis Jerónimo Loera Moreno, estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica BIS de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT), ganaron el trofeo al Talento Científico Internacional durante la Feria Brasileña de Iniciación Científica (FEBIC 2026).

Mara Grassiel Acosta González, rectora de esta institución, felicitó a ambos jóvenes y a su asesor, José Antonio Rodríguez Ahumada. Además, celebró un éxito internacional más de la universidad, en esta ocasión con el proyecto SEONIA, que consiste en una aplicación de inteligencia artificial diseñada para apoyar la inclusión educativa de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Compartió que el encuentro se llevó a cabo en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, donde SEONIA destacó por su propuesta científica realmente innovadora, representando a la Universidad Tecnológica de Altamira en un escenario científico de talla internacional.

Dijo que, además del reconocimiento, el proyecto también consiguió la acreditación internacional para participar en MILSET Expo-Sciences Brasil 2027, ampliando las oportunidades para continuar proyectando el trabajo científico y tecnológico desarrollado por los estudiantes de la universidad.

“Este logro representa una muestra del potencial de las y los estudiantes de la UTALT y, por supuesto, de las oportunidades que brinda la formación universitaria vinculada con la ciencia y la tecnología”, enfatizó.

Refrendó el compromiso de las y los universitarios con la investigación, la innovación y el desarrollo de soluciones tecnológicas, llevando su talento a espacios internacionales, y reconoció el impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por fortalecer las acciones que mejoran la educación, la ciencia y la tecnología en Tamaulipas.