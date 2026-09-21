Con Américo Villarreal Anaya llegan los programas alimentarios a los Morelos: Olga Sosa

La coordinación entre federación, estado y municipios, generan condiciones de bienestar para los habitantes con apoyos alimentarios, comedores comunitarios y programas sociales

Nuevo Morelos.- La senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, destacó las obras y programas presentados al gobernador Américo Villarreal Anaya en los informes de Evangelina Ávila Cabriales y Yaneth Cristal Nájera Cedillo, de Antiguo y Nuevo Morelos, respectivamente.

En estos municipios de la huasteca tamaulipeca, el gobernador reconoció la colaboración de los gobiernos de los Morelos para llevar más oportunidades a los que menos tienen, bajo el esquema de gobierno colaborativo con una sociedad participativa.

En la segunda rendición de cuentas de la alcaldesa Yaneth Cristal Nájera, de Nuevo Morelos, destacan las acciones de apoyo a grupos vulnerables con la entrega de más de tres mil 300 raciones de alimento caliente, medicamentos y atención médica a las mujeres; asimismo, reparación de caminos, obras de agua, drenaje sanitario y mejoramiento de vivienda y el programa permanente de tinacos.

En Nuevo Morelos, el estado y la federación han invertido 256 millones de pesos en los últimos cuatro años, a favor de más de cuatro mil personas beneficiarias de los distintos programas del bienestar, obras y acciones como la entrega de semilla, fertilizante y maquinaria agrícola para elevar la productividad en esta región.

En Antiguo Morelos destaca la construcción de cuartos de block para mejorar la vivienda, así como, la rehabilitación de caminos para agilizar la movilidad de los productores artesanos y agropecuarios; las acciones de alumbrado, agua potable, apoyo a la infraestructura educativa y entrega de apoyos alimentarios a personas de bajos recursos económicos, destacó la congresista tamaulipeca Olga Sosa.

En este municipio la coordinación entre el gobierno federal y el Estado, aplican recursos por el orden de 475 millones de pesos en programas del bienestar, reparación de caminos y apoyo a grupos vulnerables.

En los Morelos, la Senadora Olga Sosa conversó con los habitantes, quienes le expresaron su respaldo e incontables muestras de afecto.