Muestra SEDUMA estudios de impacto vial

-El propósito es fortalecer una planeación urbana que se traduzcan en ciudades mejor planeadas, vialidades funcionales y mayor seguridad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para que los nuevos proyectos se traduzcan en ciudades mejor planeadas, vialidades funcionales y mayor seguridad para quienes se desplazan todos los días, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) reunió a desarrolladores, promoventes de trámites, gestores y consultores para presentar una guía que clarifica los requerimientos mínimos de contenido de los Estudios de Impacto Vial.

En representación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez, dio la bienvenida y destacó la importancia de mantener una comunicación cercana entre la autoridad y quienes intervienen en el desarrollo de nuevos proyectos.

Durante la jornada, el director de Movilidad de la SEDUMA, Daniel Raymundo Meléndez García, expuso el material técnico y explicó, de manera detallada, la estructura y el contenido que deben integrar los Estudios de Impacto Vial, con el propósito de que desarrolladores y especialistas cuenten, desde el inicio, con criterios claros para su elaboración y presentación.

Se precisó que los requisitos para estos estudios se mantienen. El cambio consiste en organizar y simplificar la presentación de la información mediante criterios claros y homogéneos, de manera que los expedientes lleguen completos desde el inicio y puedan evaluarse con mayor eficiencia.

Como parte de este esfuerzo, la SEDUMA también fortaleció su equipo de revisión con más especialistas, lo que permitirá disminuir observaciones y retrabajos, cumplir los plazos establecidos y ofrecer mayor certeza a quienes impulsan inversiones en Tamaulipas.

Una revisión más ágil, sin perder rigor técnico, beneficia más allá de un trámite. Una adecuada planeación permite anticipar el impacto que tendrán los nuevos desarrollos sobre las vialidades y procurar condiciones seguras y funcionales para automovilistas, transporte público, peatones y ciclistas. Crecer es importante; hacerlo con orden y pensando en las personas es indispensable.

Bajo esta misma visión, la dependencia anunció un segundo encuentro para revisar los requerimientos mínimos de los Estudios Hidrológicos. El propósito será facilitar la identificación del comportamiento del agua de lluvia en las zonas donde se proyectan nuevas obras y prever, desde su diseño, la infraestructura necesaria para conducirla y desalojarla de manera adecuada, reduciendo riesgos de acumulación durante las precipitaciones.

Estas acciones forman parte de una estrategia de desarrollo urbano que busca combinar reglas claras, evaluación técnica, infraestructura adecuada y certidumbre para la inversión privada, en concordancia con la visión de planeación y bienestar impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La SEDUMA reiteró que continuará el diálogo con desarrolladores, promoventes, gestores y consultores. La coordinación entre autoridades y sectores involucrados es clave para mejorar los procesos, pero también para alcanzar un objetivo mayor al construir ciudades más funcionales, seguras, sostenibles y pensadas para el bienestar de las familias tamaulipecas.