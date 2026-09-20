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Iniciará SET estrategia nacional El ABC de las emociones para atender la salud emocional de estudiantes

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Xicoténcatl, Tamaulipas.- Septiembre  20 de 2026.- El próximo miércoles 23 de septiembre iniciará en Tamaulipas el programa nacional “El ABC de las emociones”, que se implementará en los niveles de secundaria y bachillerato, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad.

“Es un tema para ayudar a la salud mental y a la salud emocional, que ya no haya pleitos, que ya no haya sustancias ilícitas, que ya no haya bullying, que ya no haya falta de respeto. Creo que todos vamos a sumarnos”, expresó.

Resaltó que, para que este programa se desarrolle de manera exitosa, se requiere del apoyo de quienes integran la comunidad escolar, es decir, directivos, docentes, estudiantes y, en especial, de las madres y los padres de familia.

“Va a haber capacitación para las y los maestros, para los estudiantes, pero, muy importante, para las mamás y los papás, porque vemos que los papás se nos han alejado un poco de la escuela. Necesitamos la ayuda de las madres y los padres de familia; para educar se necesita de los papás junto con los maestros”, precisó.

Explicó que este programa se implementará durante dos horas a la semana: una corresponderá a una clase en el aula y la otra será una especie de taller en donde las y los estudiantes pondrán en práctica lo aprendido en el salón.

Subrayó el interés que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene en la educación y el compromiso de generar las mejores condiciones para que adolescentes y jóvenes reciban una educación de calidad y humanista, con base en los valores y principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), y que sea parte de la transformación que está viviendo el país.

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