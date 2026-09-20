Encabeza el rector Dámaso Anaya la Gran Rodada UAT 14K en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tam.; 20 de septiembre de 2026..- Con una entusiasta respuesta que reunió a alrededor de 600 participantes entre estudiantes, familias y agrupaciones ciclistas, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la Gran Rodada UAT 14K, que tuvo como propósito conmemorar el Día Internacional del Deporte Universitario y fortalecer la convivencia familiar y comunitaria en la capital del estado.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya destacó que el compromiso de la institución es fomentar de manera constante la actividad física entre la juventud. Expresó que el objetivo principal es lograr que al menos la mitad de los estudiantes practique de forma regular alguna disciplina deportiva.

Resaltó que la UAT ha puesto en marcha un plan integral para renovar por completo el equipamiento de los gimnasios en todos sus campus, además de seguir impulsando aquellos deportes en los que la universidad ya se posiciona como una potencia a nivel nacional.

Previo a iniciar el recorrido, el rector dio la bienvenida a contingentes universitarios y grupos de ciclistas de Victoria y Mante, acompañado por su esposa, la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya; el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el director de Deportes y Recreación, Julio Schauer Vela; y el director del INJUVE Tamaulipas, Oscar Rodríguez Perales, con la asistencia de directores y directoras de las Facultades y Unidades Académicas de la zona centro del estado.

En punto de las 8:00 horas, el contingente inició la ruta de 14 kilómetros sobre la Calzada Gral. Luis Caballero, transitando por el Eje Vial Lázaro Cárdenas hasta el Libramiento Naciones Unidas. Posteriormente, la caravana avanzó sobre la Avenida Tamaulipas para culminar frente a la Rectoría.

En el acto protocolario de clausura, el rector Dámaso Anaya entregó un reconocimiento al colectivo Bikers por Victoria por su valiosa colaboración en la logística y organización del trayecto. En este marco se llevó a cabo también la rifa de bicicletas y regalos entre los participantes, en un gran ambiente de fiesta deportiva amenizada por la presentación musical del grupo “Son UAT”.