Brinda SSPT formación académica a personas privadas de la libertad

– El propósito es fortalecer el acceso a la educación como parte del proceso de reinserción social

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 20 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el acceso a la educación como parte del proceso de reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, impulsa actividades formativas para personas privadas de la libertad (PPLs) del CEDES Reynosa.

Como parte de estas acciones, 82 PPLs participan en programas de alfabetización, primaria, secundaria y preparatoria, con la posibilidad de obtener la certificación oficial correspondiente al nivel académico cursado.

La formación académica brinda nuevas herramientas y oportunidades para que las personas privadas de la libertad fortalezcan sus conocimientos, desarrollen habilidades y construyan alternativas para su incorporación positiva a la sociedad.

De esta manera, la SSPT promueve una atención integral que favorece el desarrollo personal y educativo de la población penitenciaria, en apego a las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de reinserción social.