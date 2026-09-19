Tamaulipas fortalece la identidad y la certeza jurídica de familias binacionales

-Se entregaron 330 actas de doble nacionalidad a hijos de padres tamaulipecos, nacidos en Estados Unidos

Río Bravo, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2026.- La identidad jurídica es un derecho fundamental que permite acceder plenamente a servicios y oportunidades, por ello, el Gobierno de Tamaulipas continúa fortaleciendo acciones en favor de las familias binacionales. Mauro Francisco Sandoval Contreras, coordinador general del Registro Civil, en representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, participó en la entrega de 330 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres tamaulipecos, en jornadas realizadas en Río Bravo y Valle Hermoso.

Las actividades se desarrollaron en el marco de “Septiembre, Mes de la Identidad”, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, con el propósito de brindar certeza jurídica y facilitar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de quienes forman parte de familias con vínculos en ambos países.

Durante las jornadas, Sandoval Contreras resaltó la importancia de acercar los servicios del Registro Civil a las comunidades y atender las necesidades documentales de las familias tamaulipecas, especialmente las familias que, por su condición binacional requieren acompañamiento para garantizar su identidad y el ejercicio de sus derechos.

En Tamaulipas, donde existen estrechos vínculos familiares, sociales y económicos con Estados Unidos, el reconocimiento de la identidad binacional representa una tarea permanente. Por ello, el Gobierno del Estado impulsa mecanismos que permitan reducir barreras documentales y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con la documentación necesaria para ejercer plenamente sus derechos.

Por su parte, el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, señaló que estas entregas forman parte de una política pública que busca atender directamente a las familias vinculadas con la migración y destacó que, bajo la conducción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se mantiene una atención permanente a la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias.

“Cada acta que entregamos representa una historia familiar, pero también representa la capacidad del Gobierno para responder a una realidad que Tamaulipas conoce profundamente: familias que viven, trabajan y construyen su futuro entre dos países, sin que eso signifique renunciar a sus raíces ni a sus derechos como mexicanos”, expresó Rodríguez Alvarado.

En estas jornadas participaron también Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, e Iris Lídice Francioli Villa, titular de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, además de autoridades e invitados especiales.