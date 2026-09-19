Se suma Tamaulipas al acuerdo nacional para regular el uso de celulares en las escuelas

Ciudad de México.- Septiembre 19 de 2026.- Con el firme propósito de cuidar la salud emocional de las y los estudiantes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se suma al Acuerdo Nacional para la Regulación de los Celulares en las escuelas públicas y privadas de educación básica, que se tomó este viernes durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación en Tamaulipas, participó en esta reunión, en la que estuvieron las y los secretarios de Educación estatales y que fue presidida por Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.

Indicó que durante el encuentro se acordó que, a partir de octubre, se restringirá el uso de los celulares en los planteles educativos durante la jornada escolar en los niveles de primaria y secundaria, mientras que, en los niveles de media superior y superior, cada institución deberá definir sus propias reglas.

Resaltó que el propósito es claro: evitar que las y los estudiantes se distraigan y así favorecer su atención en los temas educativos, generar una sana convivencia y alcanzar un desarrollo integral de la comunidad educativa.

Subrayó que esta decisión se tomó luego de la realización de foros estatales y regionales, con la participación de especialistas, docentes, madres y padres de familia, quienes decidieron que su prohibición total durante las clases es lo mejor.

Destacó que, al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya respalda dicho acuerdo y refrenda su compromiso de generar las mejores condiciones para que las y los estudiantes tengan un ambiente propicio para desarrollar sus capacidades al máximo, acorde con los principios y valores de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).