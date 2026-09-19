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Realiza CEDES Victoria brigada de salud integral a personas privadas de la libertad

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la atención a la salud y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria llevó a cabo una brigada médica integral en beneficio de 150 personas.

La jornada se realizó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1 y el Programa Binacional de Micobacteriosis, mediante acciones de prevención, detección y atención oportuna.

Como parte de esta brigada se otorgaron consultas dentales, acompañadas de la entrega de kits de higiene bucal y material informativo para reforzar las medidas de prevención y cuidado de la salud.

Asimismo, se realizaron tomas de presión arterial y mediciones de glucosa, orientadas a la detección oportuna de posibles padecimientos crónico-degenerativos; estudios de baciloscopia para la prevención y control de enfermedades respiratorias, así como cuatro consultas de nutrición.

A través de estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortalece la atención integral de las personas privadas de la libertad, promoviendo condiciones dignas, el respeto a los derechos humanos y acciones que contribuyen a los procesos de reinserción social en los centros penitenciarios de la entidad.

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