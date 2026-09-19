Promueve SET entornos laborales más igualitarios, justos y libres de violencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2026.- Alrededor de 60 trabajadoras y trabajadores del sector educativo, de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS), asistieron a la conferencia “Violencia Digital, Machosferas”, impartida por Alejandro Magno Doria Mendoza, especialista en el tema y perteneciente a la Secretaría de las Mujeres en Tamaulipas.

Igor Crespo Solís, titular de la SEMSYS, indicó que en la conferencia asistió personal administrativo y operativo de la subsecretaría, con el propósito de fomentar entre las y los asistentes una visión sobre la prevención de la violencia y las maneras de detectarla.

“La finalidad de la conferencia fue fomentar una cultura de prevención, de igualdad, de respeto a los derechos humanos y del uso responsable de las tecnologías, así como dotarlos de herramientas pedagógicas e identitarias que fomenten su sentido de pertenencia y que coadyuven a fortalecer sus ambientes laborales”, complementó.

Compartió que, en el marco de esta conferencia, se contó también con la participación del artista Fausto Adrián Porras Rodríguez, concertista y maestro de música en la Casa del Arte de Ciudad Victoria, quien interpretó varias piezas musicales como parte de la experiencia.

Enfatizó que este tipo de actividades fomentan entre las y los servidores públicos una mayor conciencia sobre los problemas sociales y, por ende, contribuyen desde sus espacios a evitarlos, con el propósito de tener comunidades más igualitarias, justas y respetuosas de los derechos humanos, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Esta presentación se realizó gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Coordinación de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, la Secretaría de las Mujeres en Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, en el marco del proyecto Feria del Legado Cultural.