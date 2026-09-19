Intensifica Tamaulipas acciones de control en predios afectados por gusano barrenador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, fortalece las acciones de control del gusano barrenador del ganado (GBG), mediante trabajos de aspersión y nebulización en predios de municipios que han registrado afectaciones por esta plaga.

Estas actividades se desarrollan a través del Programa P042, Política para el Desarrollo del Sector Rural, específicamente mediante el proyecto Contingencia por el Gusano Barrenador del Ganado, con el propósito de brindar apoyo a los productores pecuarios afectados y contribuir a la reducción de la población de la mosca que provoca el GBG.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó que las labores contemplan la aplicación de productos mediante bombas motorizadas y equipos nebulizadores, principalmente en los predios donde se han identificado casos o afectaciones relacionadas con el gusano barrenador.

Explicó que estas acciones que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura dirigida por Antonio Varela Flores, tienen como objetivo disminuir la población de la mosca y, con ello, contribuir a reducir la incidencia de nuevos casos de gusano barrenador del ganado.

Como parte de la estrategia, se realizan proyecciones para determinar la edad y el ciclo de desarrollo de la mosca, lo que permite establecer los momentos más adecuados para intervenir y buscar su eliminación durante las primeras fases de vida, fortaleciendo así las medidas de control.

Los trabajos se llevan a cabo de manera coordinada con el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

De esta manera el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso de continuar apoyando a las y los productores pecuarios de Tamaulipas mediante acciones de prevención, control y atención ante el GBG.