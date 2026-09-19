Impulsa UTTN la formación de sus estudiantes en tecnologías de la información

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2026.- Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participaron en el Encuentro de Estudiantes Destacados en Tecnologías de la Información, TOP Tamaulipas 2026, organizado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Unidad Tamaulipas.

Tadeo Luebbert Iberri, rector de la universidad, informó que las y los universitarios que asistieron a este encuentro académico fueron Gabriel Galarza Alemán y Emiliano García Leyva, alumnos de cuarto cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de la Información, quienes conocieron las tendencias más recientes en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el área de las tecnologías de la información.

Explicó que, como parte de las actividades, asistieron a conferencias magistrales nacionales e internacionales, talleres científicos y tecnológicos, ciclos de demostraciones, sesiones con empresas de base tecnológica y egresados de la Unidad Tamaulipas, además de presenciar la final de los concursos estatales de Programación TamCoder y de Matemáticas para Ingeniería TamMath, así como diversos seminarios académicos.

Indicó que esta experiencia les permitió ampliar sus conocimientos sobre las tecnologías de la información, conocer sus aplicaciones en situaciones reales y reconocer la importancia de complementar la formación técnica con habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo y la ética profesional.

Señaló que las conferencias despertaron su interés por continuar investigando, desarrollar nuevos proyectos relacionados con su carrera y considerar la posibilidad de realizar estudios de posgrado. Añadió que, como parte de esta experiencia académica, obtuvieron una certificación de Oracle Academy en Fundamentos de Inteligencia Artificial.

Luebbert Iberri resaltó que la participación de ambos jóvenes en este tipo de encuentros académicos contribuye a fortalecer su formación profesional y se desarrolla en concordancia con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que dirige Miguel Ángel Valdez García.