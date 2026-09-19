Con inversión estatal y federal de 3 mil 900 mdp, se abaten rezagos y se impulsa crecimiento de El Mante: Américo

-El gobernador presenció el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa Martha Patricia Chío de la Garza y anunció la entrega de un camión de bomberos

El Mante, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya dio a conocer que en los últimos cuatro años, en El Mante se ha aplicado una inversión federal y estatal por 3 mil 900 millones de pesos en programas y obra pública, para abatir rezagos e impulsar la transformación de todo el municipio.

Al asistir al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal Martha Patricia Chío De la Garza, la tarde de este sábado el gobernador expresó su afecto y aprecio porque este municipio fue de los primeros que se dieron cuenta de dónde estaba el lado correcto de la historia.

Agregó que la mencionada inversión se refleja en bienestar, en proyectos que atienden rezagos urbanos y preparan a El Mante para una nueva etapa de crecimiento.

Reconoció que una prioridad ha sido recuperar la infraestructura de agua y drenaje, por lo que se ha intervenido en los colectores Zapata y Chapultepec, además de la reposición de redes sanitarias, la atención a puntos críticos de agua y drenaje, y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el ejido El Abra.

“Son obras que quizá no siempre se ven, pero que son indispensables para el saneamiento y para una ciudad más funcional y preparada para crecer”, expresó.

El gobernador también se refirió a la recuperación de espacios para la convivencia, como fue la rehabilitación del Estadio Zaragoza, un referente para la comunidad deportiva de El Mante y cuna de campeones mantenses.

Agregó que en la colonia Popular se impulsa un espacio cultural comunitario mediante lazos de bienestar vinculado a infraestructura en reconstrucción del tejido social.

Puntualizó que el proyecto que marca un nuevo horizonte para El Mante es el libramiento poniente, una obra estratégica que contempla una nueva vialidad de 13.8 kilómetros y una inversión superior a los 1,300 millones de pesos que permitirá conectar mejor las rutas hacia Tula y San Luis Potosí, Victoria y Tampico.

“Es una obra pensada no sólo para resolver movilidad, sino para fortalecer la posición económica de El Mante en el sur de Tamaulipas y también como una gran área de formación de recursos humanos”, mencionó.

Respecto a los programas federales de Bienestar, expuso, a El Mante le llegan aproximadamente 900 millones de pesos al año que benefician a 26,496 personas del municipio.

Tras felicitar a la alcaldesa por su informe y reconocer su esfuerzo y capacidad de gestión para lograr el equipamiento vehicular del municipio, el gobernador anunció que respaldará al Ayuntamiento con la entrega de un camión de bomberos.

“Reafirmarles que en el Gobierno del Estado ustedes están presentes, por eso estamos aquí y que mi compromiso en lo que resta de esta gran responsabilidad que me otorgaron mediante esta democracia y el voto participativo es que cuenten conmigo para seguir trabajando todos los días, cada minuto por el bien de Tamaulipas”, mencionó.

La presidenta municipal Martha Patricia Chío De la Garza aseguró que con su presencia en este evento, el gobernador Américo Villarreal demuestra su cercanía con El Mante y destacó la coordinación de los tres niveles de gobierno para avanzar en la transformación.

“Gracias por su cercanía con El Mante y hacer suyos los grandes problemas de nuestro municipio que no se resuelven desde un solo orden de gobierno; tenemos coordinación, tenemos voluntad y compartimos la visión de hacia dónde estamos llevando a nuestra tierra bajo su liderazgo humanista y transformador. Sea usted bienvenido a El Mante”, expresó.

Chío De la Garza recordó de manera especial que fue durante el gobierno del ingeniero Américo Villarreal Guerra hace más de 30 años cuando se construyeron dos piezas fundamentales de la infraestructura sanitaria de esta ciudad, el colector Zapata y el colector Chapultepec, que durante décadas prestaron un servicio esencial a la ciudad.

“Hoy esa historia encuentra continuidad con usted, le agradecemos por la rehabilitación de ambos colectores. Lo que comenzó durante el gobierno del ingeniero Américo Villarreal Guerra, hace más de tres décadas, hoy se rehabilitó y fortaleció durante este su gobierno. Dos momentos distintos de la historia de Tamaulipas, dos generaciones, pero una misma responsabilidad para El Mante”, mencionó.

Afirmó que la transformación de este municipio también forma parte de un proyecto de nación que defiende la dignidad y reconoce que el bienestar debe de llegar a cada rincón de México, “por eso desde El Mante expresamos nuestro respaldo a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.