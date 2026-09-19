Participan activamente voluntarios en jornada de limpieza en Playa Miramar

– Una vez más demostraron el compromiso colectivo con el medio ambiente y espacios naturales

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Septiembre 19 de 2026.- Mujeres y hombres respondieron al llamado y participaron este sábado en la jornada de limpieza de playas realizada en Playa Miramar, el emblemático destino turístico de Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que este lugar recibe cada año a millones de visitantes nacionales y extranjeros, consolidándose como uno de los principales atractivos del Golfo de México y generador de una importante derrama económica para la región.

En la jornada de este sábado, ciudadanos, estudiantes, entre ellos del CETis 22, organizaciones civiles, vecinos de la zona, así como el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, se sumaron a esta iniciativa con gran entusiasmo, demostrando una vez más el compromiso colectivo con el cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestros litorales.

Destacó la importancia de la participación de la sociedad, en línea con lo señalado por el gobernador Américo Villarreal Anaya: “La colaboración ciudadana permitió retirar una importante cantidad de residuos sólidos de la arena y la zona costera, ayudando a mantener limpios y saludables estos espacios naturales”.

Estas acciones no solo mejoran la imagen del destino, sino que también ayudan a conservar el hábitat de especies como la tortuga lora y garantizan que Playa Miramar siga siendo un lugar seguro y atractivo para las familias que la visitan.

Gracias a este esfuerzo, se refuerza la cultura del respeto al entorno y se avanza en la meta de preservar estos recursos para las próximas generaciones, manteniendo las certificaciones de calidad ambiental que caracterizan a este destino.

“Se agradece profundamente a todas las personas que respondieron al llamado y dedicaron su tiempo a esta causa y las invitamos a seguir participando de manera permanente en el cuidado de nuestros destinos turísticos, tanto en Tamaulipas como en cualquier playa que se visite en otros estados del país”, concluyó Hernández Rodríguez.