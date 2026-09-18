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Tuvieron fiestas patrias en el CBTA 271

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Por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, en el CBTA 271 se llevaron a cabo festejos patrios, con la participación de los estudiantes, bajo la organización del personal administrativo, personal docente y apoyo, encabezado por la Lic. San Juanita Yareli Walle Banda, en su calidad de directora.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo, se organizaron entretenidos juegos tradicionales que nos identifican como mexicanos, entre los que destacan el trompo, balero, yoyo, rayuela, lotería y la elaboración de papalotes.

Fue una gran fiesta que los jóvenes alumnos disfrutaron dentro de una gran convivencia y alegría, recordando con gran orgullo las tradiciones, pero al mismo tiempo fortaleciendo nuestra identidad mexicana.

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