Tuvieron fiestas patrias en el CBTA 271

Por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, en el CBTA 271 se llevaron a cabo festejos patrios, con la participación de los estudiantes, bajo la organización del personal administrativo, personal docente y apoyo, encabezado por la Lic. San Juanita Yareli Walle Banda, en su calidad de directora.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo, se organizaron entretenidos juegos tradicionales que nos identifican como mexicanos, entre los que destacan el trompo, balero, yoyo, rayuela, lotería y la elaboración de papalotes.

Fue una gran fiesta que los jóvenes alumnos disfrutaron dentro de una gran convivencia y alegría, recordando con gran orgullo las tradiciones, pero al mismo tiempo fortaleciendo nuestra identidad mexicana.