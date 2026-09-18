Refuerza Olga Sosa cercanía con el Altiplano y reconoce trabajo de Miquihuana y Bustamante por la gente que menos tiene

En estos dos municipios hay coordinación entre el gobierno de Américo Villarreal Anaya, la federación y los municipios

Bustamante, Tamaulipas.- La senadora Olga Sosa Ruíz reconoció las acciones presentadas en los informes de las presidentas municipales Gladis Magalis Vargas Rangel, de Miquihuana y Maricela Rodríguez González, de Bustamante, entre las que destacan el mantenimiento de los sistemas de agua potable y los apoyos a los grupos vulnerables.

Los informes se llevaron a cabo en las plazas públicas, con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó la coordinación entre el estado, la federación y los municipios; así como la participación de la ciudadanía y el despertar de conciencias.

En Miquihuana destaca el programa de apoyo alimenticio, mejoramiento de vivienda, jornadas médicas dentales, rehabilitación de escuelas, construcción de caminos y acciones encaminadas en mejorar el abastecimiento de agua a los hogares del municipio, todo con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, aseguró la legisladora.

En este municipio, estado y federación invierten anualmente 376 millones de pesos en apoyo de mil 600 habitantes de este municipio; así como en obras de infraestructura.

En Bustamante, sobresalen las obras de reparación de las redes de agua potable y drenaje; el abastecimiento de agua en las comunidades más apartadas, la restauración de la carretera El Capulín-Bustamante; así como apoyos a grupos vulnerables y mejoramiento de las escuelas.

En esta localidad, cuna del general Carrera Torres, federación y estado invierten 376 millones de pesos en programas sociales, obras de infraestructura y servicios, en beneficio de tres mil 200 personas.

“Seguimos construyendo con la gente” para que los beneficios lleguen a todas las personas, especialmente a los que menos tienen, señaló la senadora Sosa Ruíz.