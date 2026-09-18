Realiza SET taller de Inducción a la Política de Aprendizajes Fundamentales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Subsecretaría de Educación Básica, impartió el taller de Inducción a la Política de Aprendizajes Fundamentales en Tamaulipas, a cargo de personal de dicha subsecretaría, así como del equipo de Faro Social y Educativo, conformado por especialistas de la Fundación Zorro Rojo y la organización Vía Educación.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, indicó que en la capacitación participaron asesores técnicos pedagógicos de educación preescolar, primaria y secundaria provenientes de todo el estado, quienes conocieron en detalle los lineamientos de la Política de Aprendizajes Fundamentales y su implementación a lo largo del ciclo escolar.

Indicó que la finalidad de esta capacitación fue actualizar a las y los participantes sobre la visión sistémica de la política, así como presentar y analizar en profundidad los componentes clave de la Política de Aprendizajes Fundamentales, como son propuesta pedagógica, modelo de acompañamiento y monitoreo y evaluación.

Mencionó que entre los temas que se abordaron en el taller estuvieron: inclusión y equidad educativa, estrategias transversales para una educación integral, revalorización y profesionalización docente, participación social y comunitaria, mejora continua, y equipamiento, infraestructura física y tecnología.

Subrayó que con estas acciones se cumple con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante la Secretaría de Educación de Tamaulipas, encabezada por el secretario Miguel Ángel Valdez García, y se continúa trabajando para tener una política educativa que fortalezca la labor docente, en beneficio de las y los estudiantes tamaulipecos.