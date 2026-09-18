POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< En memoria de los 7 fundadores de la UAT

Tres cuartos de siglo de hacer historia, de formar profesionistas que han contribuido a construir la grandeza de nuestra entidad, eso es lo que se conmemora en el 76 Aniversario de fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; una institución “moderna, dinámica, con rostro humano y corazón” como la describe el rector Dámaso Anaya Alvarado.

La casa de estudios tuvo su origen en Tampico, donde 7 profesionistas decidieron a través de una asociación civil local, convertirse en los promotores y fundadores de los cimientos de lo que sería más tarde la Universidad.

Estos personajes que impulsaron un esfuerzo educativo en 1950, bajo el nombre de “Educación Profesional de Tampico” fueron: Dr. Alfredo E. Gochicoa, Prof. Artemio Villafaña, Lic. Natividad Garza Leal, Lic. Francisco T. Villarreal, Prof. Tirso Saldívar, Dr. Miguel Asomoza Arronte y Prof. Julián (o Julio) Terán.

Ellos administraron y dieron rumbo a las primeras dos escuelas en Tampico, la de Derecho y la de Medicina, esos son los cimientos que originaron lo que hoy es la Universidad.

LAS ESCUELAS PIONERAS, MARCARON RUMBO. – Mientras que en Cd. Victoria las escuelas pioneras de la UAT, con las que iniciaron a finales de la década de 1950 y los años 60´s son, la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia (la primera), y poco después surgió la Escuela de Agricultura, hoy Facultad de Ingeniería y Ciencias, ambas respondieron a la vocación natural del lugar.

La tercera opción académica en esta capital, fue la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), que nace formalmente por Decreto de 1967, iniciando clases en octubre del mismo año con la licenciatura de Contador Público.

Esos son los antecedentes, y en el acto conmemorativo de este viernes 18 de septiembre, el rector el rector Dámaso Anaya se refirió al liderazgo educativo que ostenta la Universidad, respaldado con una matrícula histórica, de más de 45 000 estudiantes y el 100 % de su oferta académica acreditada, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado.

En un acto de profunda reflexión histórica y respeto institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia solemne por el 76 aniversario de la fundación de esta casa de estudios.

EL SUR, CUNA DONDE NACE EL PROYECTO. – Durante el evento, celebrado en el Centro Universitario Sur —sede fundacional donde dio inicio el proyecto educativo de la Universidad—, el rector Dámaso Anaya rindió homenaje a la visión de quienes crearon la institución en 1950. Asimismo, reafirmó el compromiso de preservar este legado mediante una profunda transformación humanista centrada en el estudiante, tanto en su desarrollo profesional como humano.

“Educar es construir libertad, conciencia y comunidad. Como rector tengo claro mi compromiso de preservar este legado, honrándolo con resultados y una transformación profunda que coloque a la UAT en el lugar que merece: una universidad moderna, dinámica, con rostro humano y corazón social”, rubricó el rector Dámaso Anaya.

Antes había resaltado la importancia de la UAT como la más importante institución de educación superior del estado, con 28 facultades y unidades académicas, 93 programas de licenciatura y posgrado, y la acreditación del 100 % de su oferta evaluable. Con matrícula actual, superior a los 45 mil estudiantes, lo que representa un crecimiento sostenido del 12.5 % del 2024 a la fecha. Esa es la universidad de nuestro tiempo.

COLABORACIÓN Y UNIDAD PARA SEGUIR TRANSFORMANDO: AVA. -En Ocampo se escribió un nuevo capítulo para su historia, al contar por primera vez con la asistencia de un gobernador al Informe de su alcalde; además concurrir 5 secretarios del gabinete del gobernador, el director del ITAVU, jefes de oficina y el consejero jurídico. Por lo visto, surtió efecto el llamado de atención que hizo el gobernador hace unos días, cuando asistieron funcionarios de primer nivel al informe del alcalde de Victoria, no así en los municipios pequeños y alejados, situación que el mandatario resaltó.

El doctor Américo Villarreal Anaya, es el primer gobernador que recibe de manera presencial el informe de un presidente municipal en la historia de Ocampo. Su presencia en este acto este viernes 18, le dio mayor realce a la sesión solemne de cabildo, donde el alcalde Melchor Budarth Báez, le entregó al mandatario el documento por su segundo año de gobierno.

Durante el evento en el Auditorio Municipal, Américo Villarreal ofreció continuar con su presencia y apoyo a Ocampo “como lo hemos hecho hasta ahora”, luego agregó, que Federación, Estado y Municipio recorren hoy un camino y un solo destino de servicio en unidad, que da resultados, testimonio de ello, es que en este municipio los últimos cuatro años, se ha aplicado una inversión federal y estatal de 697 millones de pesos.

El gobernador refirió que más de 4 mil 500 personas reciben los programas de bienestar, lo que representa una derrama anual de 141 millones de pesos al año; se ha invertido en vialidades, en la rehabilitación de obras de saneamiento, y se realizan trabajos de conservación en cerca de 30 kilómetros de la carretera estatal número 81 en el tramo Ocampo-Tula hacia el límite estatal.

CASI 3 MIL FAMILIAS RECIBEN DESPENSAS DEL DIF VICTORIA. – Dos mil 947 personas de la zona urbana y rural de la Capital del Estado, recibieron el beneficio del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, consistente en despensas que llegan a sectores en condiciones de vulnerabilidad. Esta fue la tercera entrega a cargo del Sistema DIF Victoria, que preside la señora Lucy de Gattás.

De esta manera la institución cumple con el compromiso de mantenerse cerca de las familias que más lo necesitan, siempre bajo la supervisión de la presidenta del organismo asistencial.

La presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, resaltó que estas acciones forman parte del trabajo permanente que se lleva a cabo, para escuchar, atender y acompañar a las familias asentadas en esta ciudad capital. En esas circunstancias afirmó que: “En el DIF no solo entregamos apoyos, estamos cerca de la gente, escuchando, atendiendo y resolviendo sus necesidades”, afirmó.

LUCY DE GATTÁS PREPARA SU 5º INFORME DE LABORES. – Próximamente, la señora Lucy de Gattás estará dando a conocer su Quinto Informe de Resultados, en el que va a detallar lo realizado durante su gestión, avances y logros al frente del Sistema DIF Victoria

En esta labor social, la primera Dama del Voluntariado de Cd. Victoria, presentará los logros alcanzados durante su gestión al frente del Sistema DIF Victoria, que incluye la especial atención a los adultos mayores, a personas con discapacidad, mujeres, niñas y niños de la Capital del Estado.

Al respecto el alcalde Lalo Gattás ha reconocido el trabajo que realiza su esposa y todo el equipo del DIF Victoria, destacando su sensibilidad y compromiso para servir a la ciudadanía. Asimismo, puntualizó: “Al igual que el DIF, somos un gobierno que pone en el centro el bienestar del pueblo de Victoria”.

También le comento que el DIF Victoria, ha refrendado su compromiso de continuar impulsando acciones de apoyo y atención social, que contribuyan al bienestar de las familias victorenses tanto de las zonas urbana como rural