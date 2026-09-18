 “La UAT es una universidad moderna, dinámica, con rostro humano y corazón social”: rector Dámaso Anaya

Durante el acto conmemorativo por el 76 aniversario de la fundación de la UAT, el rector Dámaso Anaya destacó el liderazgo educativo de la Universidad al contar con una matrícula histórica de más de 45 000 estudiantes y el 100 % de su oferta académica acreditada, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado

Tampico, Tam.- 18 de septiembre de 2026.- En un acto de profunda memoria histórica y respeto institucional, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia solemne por el 76 aniversario de la fundación de esta casa de estudios.

Durante el evento, celebrado en el Centro Universitario Sur —sede fundacional donde dio inicio el proyecto educativo de la Universidad—, el rector Dámaso Anaya rindió homenaje a la visión de quienes crearon la institución en 1950. Asimismo, reafirmó el compromiso de preservar este legado mediante una profunda transformación humanista centrada en el estudiante, tanto en su desarrollo profesional como humano.

“Educar es construir libertad, conciencia y comunidad. Como rector tengo claro mi compromiso de preservar este legado, honrándolo con resultados y una transformación profunda que coloque a la UAT en el lugar que merece: una universidad moderna, dinámica, con rostro humano y corazón social”, aseveró el rector.

En el marco de la ceremonia, Anaya Alvarado resaltó que la UAT es la institución de educación superior más importante del estado, al contar con más de 28 facultades y unidades académicas, 93 programas de licenciatura y posgrado, además de la acreditación del 100 % de su oferta evaluable. Informó que en el ciclo de agosto de 2026, la matrícula superó los 45 000 estudiantes, lo que representa un crecimiento sostenido del 12.5 % del 2024 a la fecha.

Mencionó que, a lo largo de sus 76 años, la UAT ha formado a generaciones de profesionistas en todas las disciplinas, consolidando una universidad con identidad y “rostro tamaulipeco”. De igual forma, subrayó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el Dr. Américo Villarreal, en una alianza estratégica que permite multiplicar resultados y llevar la investigación e innovación directamente al beneficio de la sociedad.

Durante su discurso, exhortó a los estudiantes a ser críticos y valientes para liderar el cambio, reconoció a docentes e investigadores como la guía fundamental de la transformación institucional, y pidió a los egresados representar a la Universidad con orgullo y valores. Finalmente, remarcó la trayectoria histórica de la institución, apelando al orgullo de pertenecer a la gran “Familia UAT” y convocando a defender este legado con memoria, dignidad y compromiso social.

El rector encabezó las actividades solemnes en la Rotonda de los Fundadores y Hombres Ilustres, así como en la explanada del Edificio Administrativo del Campus Tampico, acompañado por autoridades universitarias, miembros de la comunidad académica, legisladores locales e invitados especiales.

El evento contó con la participación de la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Elda Ruth de los Reyes Villarreal, y del director de la Facultad de Medicina de Tampico, Raúl de León Escobedo, titulares de los planteles fundadores de la UAT, quienes destacaron en sus mensajes el legado histórico, la calidad académica y la transformación humanista que vive la Universidad.