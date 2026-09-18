Invitan al Tianguis Rural Regional en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2026.- Con la finalidad de impulsar la comercialización y fortalecer las oportunidades para los emprendedores del sector rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura invita a la ciudadanía a participar en el Tianguis Rural Regional, que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre en la Plaza Cívica del Patinadero del Estadio de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en un horario de 16:00 a 21:00 horas.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, destacó que este encuentro representa una oportunidad para que productores y emprendedores rurales de Tamaulipas den a conocer la gran variedad de productos elaborados por manos tamaulipecas, además de fortalecer sus oportunidades comerciales y acercar sus productos directamente a las familias.

Durante el Tianguis Rural Regional a cargo de la dirección de Desarrollo Rural y Pymes, se contará con una muestra de productos artesanales, agroalimentarios y elaborados por productores y emprendedores rurales de diferentes regiones de la entidad.

Entre los productos que estarán disponibles para exhibición y venta se encuentran artículos elaborados con orégano, poleo, aceite de damiana, miel de abeja y sus derivados, chocolate, jugo de sábila y chile piquín en diferentes presentaciones.

Asimismo, los visitantes podrán encontrar artesanías de piedras de río, dulces regionales, mezcal joven y curado, chorizo, productos lácteos, gorditas, tamales, machacado, empanadas y sazonadores, además de una variedad de productos artesanales y de uso personal.

La oferta también incluirá llaveros, vasos tequileros, bolsas de crochet, shampoo y cremas corporales elaboradas con sangre de drago y aloe vera, entre otros productos realizados por emprendedores tamaulipecos.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura invita a las familias a visitar, disfrutar y apoyar a los emprendedores rurales de Tamaulipas, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la economía local y al reconocimiento del trabajo realizado por las manos tamaulipecas.