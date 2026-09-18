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Hay que preservar nuestra historia; Lic. Juan Guillermo Rubio Gomora

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Hay que preservar nuestra historia, porque es la que nos da orgullo e identidad, expresó el Lic. Juan Guillermo Rubio Gómora durante una entrevista concedida a El Redactor el pasado12 de septiembre, dentro del marco del Día del Historiador que se celebró en nuestro país.

Autor de varios libros, referentes a la participación de Soto la Marina dentro del movimiento de independencia y otras gestas que pusieron a nuestro municipio en las  páginas de la historia nacional, nos comentó L Lic. Rubio, sobre algunos proyectos que tiene en puerta como un nuevo libro que ya tiene en mente publicar.

Cabe mencionar que el Lic. Juan Guillermo Rubio Gómora ha participado en diferentes espacios culturales de Tamaulipas, en donde ha presentado sus libros sobre el acontecer de Soto la Marina en diferentes momentos de nuestra historia por lo que está considerado dentro del reducido grupo de historiadores de nuestro estado.

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