Por: Raúl Terrazas Barraza

Orgullo los egresados UAT

Si la Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de cumplir 76 años y la conmemoración que se llevó a cabo en Tampico, en el Campus Sur, el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, comentó que en ella se han formado generaciones de profesionistas en todas las disciplinas, suena lógico pensar en el dato sobre la cantidad de ellos.

Mediante una estimación con criterio, por la dificultad que entraña echarse un clavado en los archivos de egresados Faculta por Facultad, hace ver que son entre 170 y 210 mil, con ganas de quedarse con que sean 190 mil, quienes, de paso, consolidaron una Universidad con identidad y con rostro tamaulipeco, en la que se educa con libertado, conciencia y comunidad.

El líder de las y los universitarios en la celebración del 76 Aniversario de la fundación de la UAT, dijo que el trabajo coordinado con el Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya, da forma a una alianza estratégica que lleva a multiplicar resultados, llevar la investigación y la innovación a la sociedad, como beneficiaria directa de la educación superior en una Universidad moderna, dinámica, con rostro humano y corazón social.

Respecto a la entrega de profesionistas, al intentar una estimación razonable durante esos 76 años, tendríamos que pensar en tres momentos, los primeros 20 años con pocos egresados, después de 1970 a 1990, el crecimiento debe considerarse notable y del año dos mil en adelante la cantidad de egresados por año estaría alrededor de los dos mil o dos mil 500, de ahí que, aunque dar con el dato exacto es un caso para la araña, si puede estimarse entre los 170 y 210 mil, pero, promediado quedaría en los 190 mil.

Este ejercicio de estimación con criterio, fortalece al mismo tiempo el crecimiento sostenido que ha tenido la Universidad durante su existencia, marcados en los tres momentos y, en el entendido de que en la actualidad la UAT tiene 45 mil estudiantes en todos los programas de preparatoria, licenciatura y posgrado, como lo señalara Anaya Alvarado en su intervención durante los reconocimientos a los fundadores.

Por cierto, acompañaron al Rector la secretaria General, doctora María Concepción Plasencia Valadez, la secretaria Académica, Rosa Issel Acosta González, la Directora de Derecho Elda Ruth de los Reyes Villarreal y del director de Medicina, Raúl de León Escobedo.

La estimación de egresados históricos de la UAT, toma forma mediante un cálculo demográfico universitario, donde la base es el año 1950 y que en sus primeras décadas la institución era pequeña y, por tanto, el crecimiento ocurrió del año 1970 a la fecha, en el entendido de que, el porcentaje de egresados de las universidades públicas mexicanas es de entre el 10 y el 20 por ciento de su matrícula total, eso sí, deben tomarse en cuenta dos variables, la época y la eficiencia terminal.

Con números para más claridad, si se toma en cuenta una matrícula histórica promedio de entre 15 y 20 mil estudiantes y se multiplican por los 76 años, el primer dato implicaría que la UAT tuvo un millón 140 mil alumnos desde primer año de clases y para el dato de promedio 20 mil, se hablaría de un millón 520 mil alumnos, por tanto, si la media son 17 mil 500 alumnos, los estudiantes en los 76 años pudieron ser un millón 330 mil, de los cuales el 12 por ciento de egresados implicaría señalar que el dato conservador serían 160 mil egresados.

Ahora bien, basados en datos estimados por curiosidad, si los egresados por cada año fueran dos mil 500 durante los 76 año, lleva a pensar que la cifra sería 190 mil, que es quizá el punto medio más plausible, por un enfoque razonable ya que, sin datos históricos completos, la mejor herramienta suele ser combinar contexto histórico, crecimiento institucional y matemáticas sencillas.

La verdad se trata de cantidad considerable de profesionistas egresados de la UAT, de ahí la afirmación del Rector en el sentido de que dirige la institución de educación superior más importante de Tamaulipas, porque tiene 28 Facultades y Unidades Académicas, más de 90 programas de licenciatura y postgrado, la acreditación de toda su oferta educativa y que, en el ciclo 2026 que comenzó el pasado mes de agosto, superó a los 45 mil estudiantes, cifra que representa un crecimiento sostenido del 12.5 por ciento desde el 2024.

No dejó fuera de su discurso a estudiantes, a quienes pidió ser críticos y valientes para liderar el cambio, ni a los docentes e investigadores por ser la guía en la transformación institucional, en tanto, a los egresados de ahora, de hace año y a los históricos, solicitó representar a la Universidad con orgullo y valores.