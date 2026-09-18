EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Los aspirantes a la candidatura de MORENA por la alcaldía de Soto la Marina se encuentran con sus banderas de batalla guardadas y es que faltan escasos días para que por parte de la dirigencia estatal se de a conocer los nombres de quienes fungirán como Coordinadores Municipales de la de la Transformación y la Soberanía, que vendrá siendo como un adelanto al tema de los boletos por las 43 presidencias municipales de Tamaulipas…Al parecer los interesados en la candidatura municipal de MORENA están pasando por momentos de tranquilidad y de cordura política ya que esto se va a decidir en las alturas…Lo que trabajaron en territorio a estas alturas del partido ya no tiene peso y se llegó el momento de esperar a que se haga pública la lista de los beneficiarios en este y los 42 municipios tamaulipecos restantes…Igual que sería una inocentada política el no poner a la alcaldesa GLYNNIS en el frente de batalla por la candidatura para su propia reelección…Su trabajo como presidenta municipal está a la vista de todos e incluso hasta sus más acérrimos adversarios políticos en lo bajito le reconocen la magnífica obra que ha realizado en nuestra zona urbana…Claro que al momento que se acuerdan de la política de inmediato cambian su postura ante la gente…GLYNNIS tiene como excelente punto de partida que hasta donde se puede ver es la única de los aspirantes que se da el lujo de platicar personalmente con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA, quien en este asunto de las candidaturas en Tamaulipas debe ser el fiel de la balanza…Sin que esto quiera decir precisamente que el asunto de Soto la Marina se encuentre ya definido y es que es cuestión de recordar que en política como en la vida misma, esto no se acaba hasta que se acaba…De ahí que los demás aspirantes tienen sus respectivas velitas encendidas ya sea a través del trabajo que han desarrollado en territorio como por medio de algunos padrinos que tienen cerca del poder estatal…Lo cierto es que como ya lo he puntualizado en anteriores colaboraciones el gobernador en su calidad de primer morenista del estado debe tener mano en el asunto de definir los 43 candidatos a alcaldes como el tema de los candidatos al congreso local y el federal, claro está, que tomando en cuenta lo que puedan decir las encuestas a las que serán sometidos los aspirante…Que puede haber equivocaciones en algunos casos, también es verdad que se tenga una bola de cristal que ayude a no errarle…Lo cierto es que por la zona de la techumbre el pasado martes me reportaron de un par de personas que anduvieron preguntando sobre los aspirantes entre las familias que estaban en ese espacio tomando sombra…No traían ropa con logos, pero bien podrían haber sido de la dirigencia estatal de los guindas o bien de la secretaría general de gobierno…Lo cierto es que el sistema estatal anda trabajando en cuanto a la evaluación del escenario político en Soto la Marina…Al parecer en la Pesca también anduvieron haciendo ese tipo de evaluaciones el día siguiente, es decir el pasado miércoles…Creo a mi parecer que punto y aparte de que el gobernador ya conozca los perfiles para Soto la Marina, de todos modos su gente anda haciendo lo propio en territorio para confirmar lo que en su momento arrojen las encuestas…Bien sabe el gobernador que Soto la Marina reviste de la mayor importancia si se toma en cuenta el destacable hecho de los intereses políticos y comerciales que por acá tiene el ex candidato de Acción Nacional a la gubernatura el tenebroso “TRUKO” VERÁSTEGUI…No va a querer el gobernador que “TRUKO” tome un segundo aire por medio de algunos alcaldes de este distrito que le pudieran dar un segundo aire político rumbo a otra participación por la ya no tan lejana gubernatura…En este sentido nadie ignora por acá que “El TRUKO” va a querer plantar en Soto la Marina al frente de la alcaldía a uno de los suyos…Y la realidad es que en nuestro municipio TRUKO tiene como cabeza de playa al ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES…En el PAN mas o menos tienen claro, que por la alcaldía hay muchas posibilidades de que van con alguien de la familia MEDINA…Pues la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ encabezó el tradicional grito de independencia el pasado martes 15 de septiembre ante una multitud que se congregó en la explanada principal…Se nota el buen pulso que trae la joven alcaldesa con sus representados…La verdad es que fue el grito de independencia una verdadera fiesta en nuestra comunidad pues la verbena popular congregó a miles de familias que aparte disfrutaron de un ameno baile con tres diferentes grupos musicales…En otro orden de cosas pues que siempre sí ELMER ARROYO se animó y que irá en su momento a buscar la presidencia municipal por el lado del PRI…Me comentaron algunas personas de el Ejido El Esmeril que a inicios de esta semana así se los dejó entrever…Pero como en esta colaboración nos conducimos con seriedad vamos a esperar lo que salga de su ronco pecho para no andar adivinando o haciéndole al saurinos de la política…Platicando hace unos días con un par de buenos amigos que son panistas desde siempre acá en Soto la Marina y me comentaban sobre los riesgos que existen hacia el interior si es que se lleva a cabo alguna imposición o un externo para jugar la presidencia municipal…Pero también me comentaban sobre su seguridad en cuanto a la convicción partidista del dirigente AUDELIO URBINA CONDE quien se distingue por ser panista de convicción por los cuatro costados…Sea cual sea la decisión local me dicen que AUDELIO va a trabajar por quien resulte ser el abanderado de Acción Nacional en este municipio…Y la realidad es que tienen toda la razón AUDELIO desde que se afilió al PAN no se ha salido de ese camino político y no es que en todas las administraciones azules lo hayan tratado de lo mejor…El pasado 12 de septiembre se celebró el Día del Historiador en nuestro país de ahí que en su momento le hicimos llegar nuestras felicitaciones al Lic. JUAN GUILLERMO RUBIO GOMORA, de quien es sabida por todos su pasión por el fascinante tema de la historia…En una etapa de su trayectoria se desempeñó como Cronista de Soto la Marina y la realidad es que material sobre nuestro municipio en ese sentido tiene y bastante…Retomando asuntos inherentes a la grilla local creo que en su momento los candidatos que logren ganarse de manera significativa a los electores de la zona urbana como de la Pesca y Tampiquito van a tener las posibilidades, pero reales de llevarse la elección y es que en estos tres puntos se concentra casi el 70 por ciento del padrón de votantes del municipio marsoteño…Pero tendría que ser una ventaja de lo más significativa en las casillas de las tres comunidades en mención y es que no se puede desconocer que cada año que pasa en los ejidos se presenta un éxodo hacia las ciudades sobre todo por parte de los y las jóvenes a quienes en sus comunidades en los últimos años se les han reducido las oportunidades de desarrollo personal…De hecho en estos días me voy a echar una platicada con el titular del CREDE local CLAUDIO REYNA GARCÍA para que me de cifras sobre las escuelas rurales que están padeciendo una drástica disminución de alumnos porque son no pocas en las que tiene algunos años de presentarse esta situación…De hecho algunas se han cerrado y también se de algunos maestros que viven en la zona urbana y sus centros de trabajo están en algunas comunidades y hasta allá se llevan a algunos niños de nuestra cabecera municipal, que son familiares para que engrosen aunque sea al mínimo las matriculas de sus centros de trabajo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…