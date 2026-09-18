En Ocampo, Américo llama a mantener la colaboración y unidad para seguir la transformación

-Por vez primera vez, un gobernador recibe de forma presencial un informe señala el alcalde Melchor Budarth Baez

Ocampo, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2026.- Américo Villarreal Anaya es el primer gobernador que recibe de manera presencial el informe de un presidente municipal en la historia de Ocampo, al asistir este viernes a la sesión solemne de cabildo, en donde el alcalde Melchor Budarth Báez entregó el documento por su segundo año de gobierno.

“Esta oportunidad de evaluar logros municipales es también ocasión de buscar la convergencia entre los tres órdenes de gobierno, porque en el informe municipal que acaba de rendir su presidente se refleja cómo es que hemos podido trabajar de la mano en un solo frente y al mismo tiempo fortalecer las vocaciones productivas regionales que hoy se aprovechan mejor”, expresó el gobernador del Estado.

Durante el evento en el Auditorio Municipal, este viernes, Américo Villarreal ofreció continuar con su presencia y apoyo a Ocampo “como lo hemos hecho hasta ahora”, dijo.

“Les pido que sigamos estrechando la colaboración, el intercambio de experiencias, de manera que se potencialice todo y los exhorto entonces a que esta colaboración siga siendo el camino para profundizar nuestra transformación”, manifestó.

Agregó que Federación, Estado y Municipio recorren hoy un camino y un solo destino de servicio en unidad, que da resultados a nuestra población y prueba de ello es que en Ocampo, en los últimos cuatro años, se ha aplicado una inversión federal y estatal de 697 millones de pesos.

Agregó que en este municipio un poco más de 4 mil 500 personas reciben los programas de bienestar, lo que representa una derrama anual de 141 millones de pesos al año.

Además, se ha invertido en vialidades, en la rehabilitación de obras de saneamiento como el cárcamo de bombeo de aguas negras a las lagunas de oxidación de la cabecera municipal y se realizan trabajos de conservación en cerca de 30 kilómetros de la carretera estatal número 81 en el tramo Ocampo-Tula hacia el límite estatal.

La educación, indicó, ha sido otra prioridad y se entregaron más de 7 mil 400 útiles escolares y uniformes gratuitos y más de 2 mil 700 becas.

Expuso que también se han distribuido paquetes alimenticios y el DIF Tamaulipas ha servido más de un millón 600 mil desayunos escolares y entregado 20 mil despensas, a lo que se suman comedores comunitarios, apoyos para personas con discapacidad, atención comunitaria, escrituración y acciones de mejoramiento de vivienda.

El gobernador se refirió de manera especial a las obras que ha traído la presidenta Claudia Sheinbaum y que impulsan la conectividad y el desarrollo como la carretera Mante-Ocampo-Tula, una vía estratégica para fortalecer la comunicación del municipio, facilitar el traslado de personas, productos y generar mejores condiciones para su integración con el sur y el altiplano tamaulipeco.

Por su parte, el presidente municipal de Ocampo, Melchor Budarth Báez, dio la bienvenida al gobernador y aseguró que Américo Villarreal “lleva por buen camino al estado de Tamaulipas. Gracias gobernador”.

“Ocampo está feliz porque él está aquí”, manifestó.

Aseguró que en Ocampo se trabaja muy de cerca con la gente, escuchando a todas las voces y apoyando a todos por igual, “con hechos, obras y acciones es como respondemos a la confianza que la gente ha depositado en un servidor”, expresó.

En el informe de Ocampo, el gobernador estuvo acompañado por Earl Tuexi Amaro, jefe de la Oficina del Gobernador; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural; Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo; Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo; Karl Heinz Becker Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Marco Antonio García Barrientos, consejero Jurídico del Gobernador, y Germán Fernández Guzmán, director general del ITAVU.