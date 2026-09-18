Dispone SST de personal especializado para la detección del cáncer infantil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2026.- En el marco de la conmemoración del Mes de Concientización del Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud realiza una serie de actividades orientadas a sensibilizar y crear conciencia sobre la importancia crucial de la detección oportuna de este padecimiento en los menores de 19 años.

Por instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se convocó a los trabajadores de salud que se encuentran en contacto directo con el paciente para reforzar los conocimientos de atención y ampliar el panorama ante la sospecha de esta patología, para ser canalizado de manera oportuna a las unidades médicas especializadas para su confirmación diagnóstica y manejo adecuado.

La Directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, dio el arranque formal al curso de capacitación, que bajo el lema “Demostrando Impacto: Del Desafío al Cambio”, se enfocó en analizar los tipos de cáncer que llegan a registrar los infantes y adolescentes.

En este encuentro, en el cual participaron más de mil trabajadores de la salud de manera presencial y virtual, se actualizaron las estrategias para el reconocimiento oportuno de los signos y síntomas de alerta, con énfasis en que un diagnóstico temprano puede salvar una vida, y como trabajadores de la salud esta actualización refuerza su labor diaria.

En Tamaulipas, con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se tienen avances significativos en la atención y tratamiento de esta enfermedad, como es el nuevo acelerador lineal instalado en la unidad Oncológica de Victoria y el surtimiento de medicamentos para este tipo de padecimiento.

Cabe mencionar que el cáncer infantil abarca una diversidad de tumores que cada año afectan a niñas, niños y adolescentes menores de 19 años; entre los más comunes se encuentran la leucemia, el cáncer cerebral y el linfoma. En este mes de septiembre, se porta un lazo dorado que simboliza principalmente la lucha y concienciación sobre el cáncer en este grupo de población, representando la fuerza, resistencia y esperanza frente a la enfermedad.

El evento, que se llevó a cabo en el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, asistió Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE; Blanca Idalia García Sánchez, directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia; Raúl Ernesto Huidobro Guevara, coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública; así como los titulares de los Distritos de Salud para el Bienestar con sede en Victoria y Padilla; y el representante del titular del IMSS Tamaulipas, Antonio Torres Morales.