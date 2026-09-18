DIF Tamaulipas impulsa movilidad y autonomía de personas con discapacidad

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial realizó una jornada de toma de medidas y moldes para la elaboración de prótesis y aparatos funcionales, con la participación de 165 personas de 25 municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2026.- Con el propósito de contribuir a mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo una jornada de toma de medidas y moldes para la elaboración de prótesis, dirigida a personas con amputación, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Durante la jornada, personal especializado del CREE realizó las valoraciones, mediciones y toma de moldes correspondientes, considerando las características y necesidades de cada persona, como parte del proceso para la elaboración y posterior entrega de prótesis y aparatos funcionales.

En esta jornada participaron 165 personas provenientes de 25 municipios de Tamaulipas, quienes fueron consideradas para recibir un total de 169 apoyos entre prótesis y aparatos funcionales.

Las personas beneficiadas son originarias de los municipios de Aldama, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Llera, El Mante, Méndez, Miquihuana, Ocampo, Padilla, San Fernando, Tula, Victoria, Villagrán, Xicoténcatl, Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Río Bravo.

Esta jornada forma parte de las acciones del Sistema DIF Tamaulipas para acercar servicios especializados de rehabilitación a las personas que requieren apoyos para mejorar su desenvolvimiento en las actividades cotidianas y fortalecer su independencia.

A través del CREE, se brinda seguimiento especializado durante el proceso de elaboración y adaptación de las prótesis y aparatos funcionales, con atención acorde con las necesidades de cada beneficiario.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de promover una atención prioritaria e integral para las personas con discapacidad y sus familias, fortaleciendo las condiciones que favorezcan su autonomía, inclusión y participación plena en la sociedad.