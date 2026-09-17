UAT CONMEMORARÁ SU 76 ANIVERSARIO CON HOMENAJE A SUS FUNDADORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO SUR

Tampico, Tamaulipas.- 17 de septiembre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) conmemorará el 76 aniversario de su fundación con una ceremonia solemne en el Centro Universitario Sur, donde se rendirá homenaje a las personas que hicieron posible el nacimiento de esta institución educativa.

El evento será encabezado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por autoridades universitarias, integrantes de la comunidad académica e invitados especiales.

La ceremonia tendrá como sede la explanada del Edificio Administrativo del Centro Universitario Sur y contará como anfitriones con los directores de la Facultad de Medicina de Tampico y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, instituciones hermanas que dieron origen al proyecto universitario hace más de siete décadas.

La historia de la UAT se remonta al 18 de septiembre de 1950, cuando iniciaron sus actividades académicas en Tampico las entonces escuelas de Medicina y Derecho. Este acontecimiento marcó el inicio de un proyecto educativo que, con el paso de los años, consolidaría su presencia en las regiones norte, centro y sur de Tamaulipas.

Como parte de este proceso, el 30 de octubre de 1950 se constituyó formalmente la asociación civil Educación Profesional de Tampico, organismo que impulsó la creación y el sostenimiento de las primeras escuelas universitarias.

Posteriormente, mediante el Decreto número 320, expedido por el Congreso del Estado y promulgado el 14 de noviembre de 1950, las escuelas de Medicina y Derecho fueron declaradas oficiales, estableciendo las bases jurídicas y académicas para el desarrollo de la institución.

Durante la conmemoración se reconocerá la visión, el compromiso y el legado de quienes participaron en la fundación de la Universidad de Tamaulipas: el Dr. Alfredo E. Gochicoa, el profesor Artemio Villafaña, el Lic. Natividad Garza Leal, Francisco T. Villarreal, el profesor Tirso Saldívar, el Dr. Miguel Asomoza Arronte y el profesor Julián Terán.

A 76 años de aquel momento histórico, la UAT refrenda su compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones, la investigación, la cultura, la vinculación social y el desarrollo de Tamaulipas.

Esta ceremonia representa también un reconocimiento a las generaciones de estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades que han contribuido al crecimiento de una institución que mantiene vigentes los valores expresados en su lema: “Verdad, Belleza, Probidad”.