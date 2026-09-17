Tamaulipas, estado invitado de honor en festival Mundo Mezcal 2026, que llega a CDMX

-El Festival de Agave, se realizará del 16 al 18 de octubre en los Jardines del Restaurante Campo Marte

Ciudad de México.- Septiembre 17 de 2026.- Con un récord mundial en 2025, al reunir 457 etiquetas de mezcal, Mundo Mezcal presentó su edición 2026, un evento donde se pueden encontrar degustaciones, cocina regional y cultura.

Se anunció que Tamaulipas es el estado invitado de honor, una elección que busca destacar el potencial productivo, cultural y gastronómico de una región que comienza a ganar terreno dentro de la industria de los destilados de agave, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Detalló que Mundo Mezcal se ha consolidado como un espacio de encuentro para celebrar y promover la riqueza del agave, la gastronomía, las tradiciones y el talento de las distintas regiones de México, al tiempo que genera oportunidades de promoción, vinculación y desarrollo para productores, marcas y comunidades.

“Esta es una gran oportunidad de conectar a productores emergentes con compradores, distribuidores, sommeliers, exportadores y consumidores especializados”, refirió.

Puntualizó que Mundo Mezcal no es solo un festival, sino una plataforma de la industria del agave en México que integra tres dimensiones. La Expo Comercial conecta a productores, compradores, distribuidores y restaurantes en un espacio diseñado para generar negocios.

Además, el Festival Cultural incluye música, gastronomía, artesanías y catas que celebran la identidad mexicana y el universo sensorial del mezcal y destilados de agave y congreso de Industria con conferencias, paneles, mesas de expertos y charlas de líderes del sector para elevar el conocimiento y profesionalizar la industria, entre otras más.

El Festival se realizará del 16 al 18 de octubre del 2026 en los Jardines del Restaurante Campo Marte de la Ciudad de México.