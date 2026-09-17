Se consolida el Pueblo Mágico de Mier como desarrollo turístico sustentable

Mier, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- Con el impulso conjunto del Gobierno de Tamaulipas, comerciantes y prestadores de servicios, la Heroica Ciudad Mier, Pueblo Mágico, refuerza su actividad turística y se consolida como un destino de calidad excepcional, donde la historia, la tradición y la hospitalidad se viven en cada rincón.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó “La visión del gobernador Américo Villarreal Anaya es elevar la calidad de los prestadores de servicios turísticos y trabajar en pro de los Pueblos Mágicos de Tamaulipas”.

A través del Consejo Consultivo Turístico de la Heroica Ciudad Mier, la presidenta municipal Adriana Hinojosa Ibáñez entregó el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable, orientado al fortalecimiento y crecimiento del turismo en la ciudad.

Además, nuevos prestadores de servicios continúan sumándose para obtener el Distintivo Punto Limpio, reconocimiento que valora el esfuerzo, compromiso y dedicación de quienes ofrecen espacios con mejores condiciones de higiene, calidad y atención a los visitantes.

Los negocios distinguidos en esta ocasión con el Distintivo Punto Limpio son: AK Tere, Mariscos Lupita, Muletos Restaurant, Rolos Café, Empanaditas Mágicas, Hotel Don Jacinto y Hotel Don Quijote.

En la reunión estuvieron presentes Adriana Hinojosa Ibáñez, presidenta municipal; Emilio Mariano Lamadrid de Aguinaco, director de Desarrollo de Productos; Jorge Issac Zepeda Elizardi, jefe del Departamento de Verificación, Capacitación y Certificación; el director de Turismo Municipal, Carlos Gerardo Hinojosa Mireles; así como los miembros del Consejo Consultivo, entre otros.