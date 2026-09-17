POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El “descabezadero” a toda marcha

Ruedan y ruedan cabezas de los que fueron prominentes funcionarios del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca. Ahora es Elda Aurora Viñas Herrera, contralora gubernamental durante el gobierno del susodicho, quien protagoniza un capítulo más, que expone las actuaciones de corrupción en la administración (2016-2022). Tras las investigaciones de rigor, ha sido declarada culpable por un Tribunal de Enjuiciamiento que tendrá un desenlace judicial.

Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar, dice el viejo refrán, y está claro que estaremos presenciando como se deshoja la margarita, como caen, cual pétalo de esa flor, uno y otro, de lo que fuera élite del Palacio de Gobierno en tiempos de FGCV.

La exfuncionaria fue encontrada responsable de los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como desempeño de funciones judiciales o administrativas. El fallo fue emitido después de la audiencia de juicio oral, que se realizó el 15 de septiembre, en el cual, el Tribunal de Enjuiciamiento analizó los elementos presentados dentro del proceso.

Sin duda, el que busca encuentra, y Francisco en lugar de irse a descansar a su Chalet o a su casa del lado americano, siguió empeñado en mantenerse como guía de su partido, con claras intenciones de conservar el poder en ciertos puntos geográficos, obviamente regresar por la revancha en el 2028, pero que se empieza a escribir en 2027. Quienes lo conocen, dicen que es muy necio, que no se amedrenta, y que hay “Cabeza” para rato.

De tal manera que pagarán justos por pecadores, no porque sean inocentes, o les inventen delitos. No, nada de eso, faltas, errores, fugas, etc, siempre hay, sólo es cuestión de buscar, y bien dice el refranero, “el que busca encuentra”.

Así es que, elija su mejor butaca para presenciar capítulos inusitados en el escenario político tamaulipeco.

EL GRITO DE ACTO PATRIO A ESCENARIO DE RECLAMOS. – El Grito de Independencia en México, pasó de ser un acto patrio conmemorativo, a un escenario de reclamos de las madres de los desaparecidos, o por los casos de crímenes no aclarados como el de Carlos Manzo y el de tantos y tantos sucesos que lastiman a los mexicanos a lo largo y ancho del país. A la arenga tradicional de “vivas”, se agregaron casos y nombres específicos en cada municipio, en cada rincón de este país.

Puede ser que algunos consideren que ese no era el lugar, pero si la oportunidad, de que los reflectores y micrófonos recogieran las imágenes y voces de quienes perdieron a un ser querido, que es imposible regresarles ese familiar, pero si capturar y castiga a culpables, para su confort y tranquilidad de sus deudos.

En esas condiciones, El Grito de Grecia Quiroz viuda de Manzo en Uruapan, no sólo fue emotivo, sino enérgico; ahora, que este reclamo poderoso proporcione resultados favorables, eso es otra cosa. Desde el balcón del Palacio Municipal, la edil en su mensaje exigió justicia por quien fuera su esposo, y por todas las personas víctimas de violencia en el país.

AMÉRICO Y ALCALDES ENCABEZARON FESTEJOS. – Por lo que corresponde a Tamaulipas, el escenario fue totalmente festivo, el marco para el disfrute de la comida típica que pone sobre la mesa nuestras tradiciones, aderezada con la música del norte; las alcaldesas y alcaldes, desde Nuevo Laredo hasta el triángulo del sur que conforman Tampico, Madero y Altamira, echaron la casa por la ventana con la presentación de espectáculos pirotécnicos y musicales.

La capital del estado no fue la excepción, y el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María Santiago de Villarreal fueron los anfitriones en esta festividad de música, pirotecnia, antojitos típicos que propiciaron la convivencia de los victorenses y visitantes en el corazón de la ciudad y centro del Poder Ejecutivo.

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, presidenta del DIF Victoria, encabezaron al lado de los victorenses esta festividad, plena de color y alegría.

Mientras que, en Palacio Nacional, pudimos apreciar gracias a la televisión, la noche del Grito, el exquisito atuendo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lució ataviada con un vestido elaborado y bordado por manos artesanas oaxaqueñas, una espléndida pieza, elegante pero discreta, confeccionada con textiles del istmo de Tehuantepec, la falda del vestido era negra, contribuyendo a resaltar la banda presidencial.

Así fue como, en este 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, dieron el Grito, tañeron las campanas, en réplica de aquel llamado de Hidalgo con el que inició el movimiento social más importante de México, nuestros gobernantes, la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal, y los alcaldes de Tamaulipas, y así en los 31 estados del país, se sumaron a la voz nacional en la ciudad de México, 32 Gritos, en una cadena conmemorativa.

SINFÓNICA DE LA UAT, CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO. – Bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, se fortalecen las expresiones artísticas y enriquece el patrimonio cultural; en ese marco, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (OSUAT), celebró medio siglo de historia con el magno concierto MexiUATísimo, llevado a cabo en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico.

Fue bajo la dirección artística del Mtro. Armando Vargas Guevara, que la gala ofreció una velada festiva, que combinó la interpretación sinfónica con la danza y el canto popular de la región.

Para la ocasión fue elaborado un espléndido repertorio, que reunió creaciones de autores locales y piezas nacionales fundamentales como La Bamba, La Negra, Las Alazanas, Pelea de Gallos y el Jarabe Tapatío. La experiencia escénica se potenció con el talento de la Compañía de Danza Folklórica de la UAT, dirigida por la Mtra. Sara Hernández Mar, y la destacada participación vocal de intérpretes regionales como Martha Cazaubón.

A lo largo de cinco décadas, la OSUAT se ha consolidado como un referente de la música de concierto tanto a nivel local como nacional, proyectando el prestigio académico y artístico de la Universidad.

GATTAS FOMENTA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO. – Para abrir oportunidad de escuchar a las nuevas generaciones, en el enriquecimiento de ideas que marcan el rumbo del Municipio de Victoria, la actual administración que preside el alcalde Lalo Gattás, trabaja en la creación del Reglamento del Consejo Victorense de la Juventud

Con esta iniciativa se busca generar un espacio de participación activa para las y los jóvenes de la capital tamaulipeca. El regidor y presidente de la comisión, Enrique Silva Hernández, ofreció una breve explicación sobre el avance legal del dictamen, destacando que el proyecto ya cuenta con el aval de la Consejería Jurídica y de la Unidad de Mejora Regulatoria.

El alcalde Lalo Gattás impulsa este proyecto, que tiene como propósito que el Consejo Victorense de la Juventud, nazca escuchando directamente a las y los jóvenes, y que no se convierta únicamente en un organismo de escritorio. “Queremos que la juventud participe, proponga y sea parte de las decisiones que se tomen en beneficio de nuestra ciudad”, ha expresado el jefe edilicio.