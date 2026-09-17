Participa USJT en Congreso Internacional de Criminología y Ciencia Forense, en Cartagena de Indias, Colombia

-Este encuentro reunió a expertos en la materia en la Universidad de San Buenaventura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- Como parte de su formación profesional, estudiantes de la Licenciatura en Criminología de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) asistieron al Congreso Internacional de Criminología y Ciencia Forense celebrado en Cartagena de Indias, Colombia.

Bajo el lema “Criminología, Ética y Nuevos Desafíos del Futuro”, este encuentro reunió a expertos en la materia en la Universidad de San Buenaventura.

Durante tres días, alumnos y alumnas de la USJT enriquecieron su formación académica a través del intercambio cultural con otras instituciones latinoamericanas que imparten Criminología

Además, José Conrado García Lara, integrante del cuerpo docente de la USJT participó en este congreso como conferencista.

Con experiencia de talla internacional, la USJT fortalece su programa de estudios y garantiza a las y los futuros profesionistas en materia de seguridad una formación integral y de primer nivel.