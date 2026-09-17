La Orquesta Sinfónica de la UAT celebra 50 años de excelencia cultural con el concierto MexiUATísimo

Ciudad Victoria, Tam.; 17 de septiembre de 2026.- En el marco del fortalecimiento de las expresiones artísticas y del patrimonio cultural que promueve el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (OSUAT) celebró medio siglo de historia con el magno concierto MexiUATísimo, realizado en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico.

Bajo la dirección artística del Mtro. Armando Vargas Guevara, la gala ofreció una velada festiva que combinó la interpretación sinfónica con la danza y el canto popular de la región. El repertorio reunió creaciones de autores locales y piezas nacionales fundamentales como La Bamba, La Negra, Las Alazanas, Pelea de Gallos y el Jarabe Tapatío. La experiencia escénica se potenció con el talento de la Compañía de Danza Folklórica de la UAT, dirigida por la Mtra. Sara Hernández Mar, y la destacada participación vocal de intérpretes regionales como Martha Cazaubon.

A lo largo de cinco décadas, la OSUAT se ha consolidado como un referente de la música de concierto tanto a nivel local como nacional, proyectando el prestigio académico y artístico de la Universidad.

El origen de la agrupación se remonta a 1976 con la fundación de la Orquesta de Cámara de la Escuela Superior de Música; posteriormente, en 1979, con la integración de las secciones de alientos y percusiones completó su dotación sinfónica, consolidándose como embajada musical de la institución.

Durante su trayectoria, la agrupación ha recorrido los recintos más importantes de Tamaulipas y ha llevado el sello universitario a emblemáticos escenarios de la Ciudad de México y de los estados de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Estado de México, Michoacán y Veracruz.

Como parte de sus 50 años, la OSUAT presenta su Temporada Otoño–Invierno 2026, la cual inició el pasado mes de agosto, continuando los conciertos durante septiembre y octubre; para el 19 de noviembre se ha programado la gala magna Viva Tamaulipas, en el Castillo de Chapultepec (CDMX), y el día 20, en Tampico. El ciclo de conciertos culminará en el mes de diciembre con una Gala de Ópera, el día 4 y el tradicional Concierto Navideño, el día 10.