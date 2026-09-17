INVITA CORRECAMINOS A VISORÍAS PARA CATEGORÍAS JUVENILES

-El proceso de observación y selección se realizará los días 22, 23 y 24 de septiembre para jugadores Sub 13 y Sub 15

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de nutrir las categorías juveniles del Club Correcaminos y de igual forma, canalizar talento al Club Necaxa a través del convenio de colaboración entre ambas instituciones, los próximos días 22, 23 y 24 de septiembre se desarrollará el proceso de visoría para que futbolistas puedan integrarse a las categorías Sub 15 y Sub 13.

Lo anterior fue informado por el Director de Fuerzas Básicas de la institución universitaria, Ricardo Chávez Medrano, quien detalló que los trabajos se desarrollarán en las instalaciones de la Unidad Deportiva Revolución Verde, en la capital tamaulipeca a partir del martes 22, a donde los interesados deberán reportarse minutos antes de las 5 de la tarde, que inicien los trabajos.

Para la categoría Sub 15, los jugadores deberán contar con fecha de nacimiento en los años 2011-2012, mientras que para la Sub 13, en los años 2013 y 2014.

Los aspirantes a integrarse al Club Correcaminos o en su caso, para llegar al Club Necaxa a través de esta visoría, deberán acudir con ropa deportiva en color blanco y calzado de futbol para realizar ejercicios tácticos con balón, en césped natural.

Cabe señalar que en el arranque de la actual temporada en la Liga Tercera División Profesional, que inició el pasado viernes para Correcaminos, debutaron un total de cuatro elementos surgidos de Academias, por lo que el fruto del trabajo realizado desde fuerzas inferiores, rinde frutos dentro de la institución azulnaranja.

VISORÍAS SUB 15/ SUB 13

¿Cuándo?

Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de Septiembre

¿Dónde?

Unidad Deportiva Revolución Verde Cd. Victoria

¿Para quién?

Jugadores nacidos en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

¿Qué necesito?

Ropa deportiva blanca, short, camiseta y medias. Calzado para futbol.

iseta y medias. Calzado para futbol.