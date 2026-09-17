Impulsa Tecnológico de El Mante la internacionalización de sus estudiantes

-Alumnos del ITSM representan a Tamaulipas en el programa de movilidad académica internacional, en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena, Colombia

El Mante, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la internacionalización de la educación superior, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) representan al estado en el programa de movilidad académica internacional, al realizar un semestre en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena, Colombia.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director del plantel, señaló que Alexa Estefanía García Rivera y Ana Camila Nájera Castillo, alumnas del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial participan en este intercambio, que se dio a través del programa de becas de movilidad de la Alianza del Pacífico.

Explicó que durante su estancia, de agosto a diciembre de 2026, ambas cursarán cuatro asignaturas que complementarán su formación profesional y adquirirán conocimientos desde una perspectiva interdisciplinaria e internacional, fortaleciendo competencias relacionadas con la gestión empresarial, productividad, análisis de información y toma de decisiones.

Informó que la beca de movilidad contempla recursos económicos para el traslado, el hospedaje y la alimentación, facilitando que las jóvenes tamaulipecas puedan desarrollar su estancia académica sin contratiempos y aprovechar esta experiencia de formación internacional.

Destacó que de esta manera el Tecnológico de El Mante refrenda su compromiso con una educación de calidad, la internacionalización y la formación de profesionistas capaces de desenvolverse en escenarios internacionales, generando mayores oportunidades para que el talento tamaulipeco trascienda fronteras.

Puntualizó que esto también es posible gracias al continuo respaldo que el plantel recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, que siguen impulsando una educación superior de excelencia con un enfoque global acorde con las vocaciones económicas de la región.