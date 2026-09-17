Impulsa Secretaría de Turismo programas de financiamiento para el sector turístico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- La Secretaría de Turismo impulsa programas de financiamiento y capacitación para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) del sector.

Como parte de las acciones para impulsar el acceso a financiamiento e inversiones para el sector turístico en Tamaulipas, la Secretaría de Turismo ofrecerá, vía zoom, el próximo 24 de septiembre, información sobre las herramientas y recursos disponibles, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

La información y las herramientas están dirigidas a integrantes del sector turístico, entre ellos hoteleros, restauranteros, turoperadores, guías de turistas, emprendedores y transportistas turísticos, así como a cualquier persona interesada en conocer los distintos programas de financiamiento empresarial.

“En un trabajo conjunto y coordinado, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobierno de Tamaulipas, liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsan acciones y estrategias orientadas a elevar la calidad de los servicios públicos y fortalecer el desarrollo económico en beneficio de la comunidad”, agregó.

Explicó que el curso se llevará a cabo el 24 de septiembre, de 11:30 a 13:00 horas, previa inscripción mediante el código QR que acompaña esta información.

Hernández Rodríguez destacó que esta actividad representa una oportunidad de vinculación entre la Dirección General de Inversión Turística de la Secretaría de Turismo federal y la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, con la participación del Fondo Tamaulipas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Nacional Financiera (Nafin) y los fideicomisos de FIRA.