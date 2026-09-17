Sin categoría

Impulsa el Colegio de Bachilleres la lectura entre sus estudiantes

28 min ago
Menos de un minuto

“Porque lee nos enseña  y aprenden nos transforma”, el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas se impulsa de manera firme la lectura con el programa “COBAT Lee”.

Así informa lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, Directora del COBAT 16 Soto la Marina, quien indica que esta actividad está apoyada por el Director General, CP Víctor Manuel González Salum, puntualiza que en este programa participa toda la comunidad educativa del plantel a su cargo, para lo cual se dedican unos minutos para leer, puntualizando que en este semestre se buscará fomentar la lectura de más de 18,000 libros.

28 min ago
Menos de un minuto
Ver más

Artículos relacionados

Fortalecen Gobierno Federal y Estatal, oportunidades educativas con bachilleratos, becas y apoyo socioemocional: SET

6 días ago

Encabeza Director General del COBAT el ciclo escolar 2026-B en el Plantel 04 de Tampico

2 semanas ago

Suman esfuerzos México y Estados Unidos para erradicar el picudo del algodonero

3 semanas ago

Fortalece CEDES Nuevo Laredo la prevención en salud con jornada de detección de VIH y otras infecciones

6 agosto, 2026
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button