Impulsa el Colegio de Bachilleres la lectura entre sus estudiantes

“Porque lee nos enseña y aprenden nos transforma”, el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas se impulsa de manera firme la lectura con el programa “COBAT Lee”.

Así informa lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, Directora del COBAT 16 Soto la Marina, quien indica que esta actividad está apoyada por el Director General, CP Víctor Manuel González Salum, puntualiza que en este programa participa toda la comunidad educativa del plantel a su cargo, para lo cual se dedican unos minutos para leer, puntualizando que en este semestre se buscará fomentar la lectura de más de 18,000 libros.