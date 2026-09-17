Gana estudiante de la UPV tercer lugar en Concurso Estatal de Programación TamCoder 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- Samuel Castillo Ibarra, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), ganó el tercer lugar en el Concurso Estatal de Programación TamCoder 2026.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, indicó que el concurso tuvo como propósito identificar, fortalecer, incentivar y reconocer las habilidades y los conocimientos de programación de los jóvenes tamaulipecos que cursan una carrera universitaria en la especialidad de programación o áreas afines. Expresó que el certamen fue organizado por la Unidad Tamaulipas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas y SVAM International.

Añadió que el certamen se efectuó en dos etapas: la primera fue una fase de evaluación en línea; la segunda fue una etapa presencial en las instalaciones de la Unidad Tamaulipas del Cinvestav, donde cada uno de los finalistas resolvió desafíos de programación empleando el lenguaje de su elección.

Castillo Cortés felicitó a Samuel Castillo Ibarra y al titular del programa educativo, José Fidencio López Luna, por este importante reconocimiento para la institución y resaltó el alto nivel académico de las y los estudiantes de la universidad, reflejo de la calidad de sus docentes y de contar con programas de vanguardia.

Refrendó el compromiso de la UPV con la formación de talento especializado en las áreas laborales que requiere Tamaulipas, acorde con la visión impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.