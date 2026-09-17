Por: Raúl Terrazas Barraza

Unidad para transformar, AVA

De frente con los informes de las y los alcaldes de Tamaulipas, el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, estuvo en Miquihuana y Bustamante, dos municipios del Altiplano tamaulipeco que tienen particularidades únicas que los convierten en territorios a los cuales la gente quiere acudir.

Miquihuana, en especial, es la zona más fría de Tamaulipas, por la altura sobre el nivel del mar en la que se localiza. Incluso, La Marcela, uno de los ejidos de ese lugar, registra casi todos los años nevadas o, cuando menos, fuertes granizadas que generan espectáculos a los cuales la gente quiere acudir.

En el caso de Bustamante, la cocina es una de sus fortalezas, porque es donde se hace el mejor cabrito de la región. Además, la gente de ese municipio está muy apegada a sus tradiciones y, de manera paulatina, tiende a mejorar; aunque las administraciones panistas que han tenido los sustraen de mejores esquemas para su desarrollo. La actual alcaldesa, Maricela Rodríguez González, reconoció el respaldo otorgado por el Estado para beneficiar a los habitantes.

En el caso de Miquihuana, la alcaldesa Gladis Vargas Rangel ha dado su mejor esfuerzo; sin embargo, una gran parte de la población sabe que podría estar mejor si existiera otro tipo de gobierno.

En el municipio serrano, donde ya no hace calor como en el resto de la entidad, el titular del Poder Ejecutivo hizo saber que el compromiso de los gobiernos humanistas es que nadie se quede atrás ni afuera, y les dijo a las autoridades que cuentan con su apoyo para avanzar en la transformación con unidad y mejores oportunidades.

Hizo un recuento de los beneficios que llegan de manera directa a los habitantes por un monto de 376 millones de pesos. Sin embargo, no todo está resuelto; hay muchas cosas por hacer, bajo la premisa de que la unidad será el factor que permita lograr más, mejor y más pronto, con acciones para la salud, educación, rehabilitación de caminos rurales, impulso al turismo y la entrega de más despensas, tinacos y comedores de bienestar, sobre todo en algunos ejidos como Estanque de los Eguía.

La alcaldesa Gladis Vargas Rangel reconoció el apoyo en obras del gobernador Villarreal Anaya para avanzar en la transformación del municipio.

Asimismo, en Bustamante, donde estuvo por la tarde, indicó que los habitantes de ese municipio cuentan al cien por ciento con el respaldo del gobernador y que, en las decisiones que deben tomarse para su beneficio, reciben su apoyo. Además, recibió el Segundo Informe de la alcaldesa Maricela Rodríguez González, con quien dijo que trabajan de manera conjunta para atender todas las necesidades, en especial la falta de agua, y lograr que todas las comunidades cuenten con energía eléctrica.

El sábado, Villarreal Anaya acudirá a los informes de los alcaldes de la zona cañera: Maricela López Sosa, de Xicoténcatl, y al de El Mante para escuchar los datos que presentará la alcaldesa Martha Patricia Chío de la Garza. El domingo 20 de septiembre se complementará el recorrido por esa región con la asistencia a los informes de los ediles de Antiguo y Nuevo Morelos, ambos panistas: Evangelina Ávila Cabriales y Yaneth Cristal Nájera Cedillo.

Los otros

Porque un 18 de septiembre de 1950 comenzaron las actividades académicas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en las escuelas de Medicina y Derecho de Tampico, habrá de llevarse a cabo la conmemoración del 76 aniversario de su fundación y el reconocimiento a las personas que trabajaron para abrir instituciones de educación superior, las cuales, en la actualidad, son pilar fundamental de la UAT.

El rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, junto con autoridades universitarias y académicos, presidirá los eventos conmemorativos en la explanada del edificio administrativo del Centro Universitario Sur, bajo la anfitrionía de los directores de las facultades de Medicina y Derecho.

Tras el inicio de las actividades académicas un día como hoy, pero hace 76 años, a finales de octubre de 1950 se creó la Asociación Civil Educación Profesional de Tampico, mediante la cual fue impulsada la formación y operación de las primeras escuelas.

Unas semanas después, con la publicación del Decreto número 320 del Congreso del Estado, de fecha 14 de noviembre de 1950, las dos escuelas pioneras, Medicina y Derecho, tuvieron su reconocimiento oficial y, a partir de ello, se generaron las bases jurídicas y académicas.

De acuerdo con la información oficial de la UAT, los reconocimientos para hombres visionarios y comprometidos que dejaron un gran legado serán para el doctor Alfredo E. Gochicoa, el maestro Artemio Villafaña, el licenciado Natividad Garza Leal, el licenciado Francisco T. Villarreal, el profesor Tirso Saldívar, el doctor Miguel Asomoza Arronte y el profesor Julián Terán.

Por demás está decir que, en el 76 aniversario de la fundación de la UAT, nada mejor que el líder de las y los universitarios, Anaya Alvarado, precise el compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones, la investigación, la cultura y la vinculación social para el desarrollo de Tamaulipas.

En la época actual, la UAT es una institución transformada que cuenta con el respaldo del gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya; se mantiene a la vanguardia de la tecnología y la digitalización, impulsa la preparación de los estudiantes mediante movilidades académicas y otorga becas y apoyos para que egresen y se incorporen al mercado laboral con un alto nivel de competitividad.