Entregó la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez su segundo informe al H. Cabildo: Viene el gobernador a la comparecencia pública el 25 de septiembre

Cumpliendo con lo que establece el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, relativas a las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez hizo entrega de su segundo informe de gobierno al H. Cabildo, durante Sesión Solemne de Cabildo que se llevó a cabo la mañana del pasado viernes 11 de septiembre.

El documento que contiene los avances, logros y acciones que la administración municipal 2024-2027, fue recibido en nombre de sus compañeros del H. Cabildo, por el Síndico Municipal, Antonio Hinojosa Arellano.

La alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez dio cuenta en un mensaje, que en dicho documento están plasmados los avances, resultados y acciones que, de la mano de la ciudadanía, se han impulsado para seguir construyendo un mejor presente y un mejor futuro para Soto la MarinA.

ASISTIRA EL GOBERNADOR AVA A LA COMPARECENCIA PUBLICA

Y como la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez habrá de comparecer ante sus representados en un evento público, el gobernador Américo Villarreal Anaya estará presente en el segundo informe, mismo que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre en las instalaciones del Auditorio Municipal en punto de las 11:00 de la mañana.